Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Martyna wspięła się na słup energetyczny i zginęła

|
slup energetyczny prad shutterstock_2300577241
Do zdarzenia doszło w powiecie rzeszowskim
Źródło: Google Maps
23-letnia kobieta zginęła porażona prądem po tym, jak podczas spotkania towarzyskiego w Grzegorzówce pod Rzeszowem wspięła się na słup energetyczny. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prokurator Krzysztof Ciechanowski, wszczęte postępowanie ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia, w tym przyczyn zachowania 23-letniej Martyny C.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, w trakcie spotkania towarzyskiego w miejscowości Grzegorzówka niedaleko Rzeszowa, 23-latka w pewnym momencie oddaliła się od pozostałych uczestników i poszła w kierunku słupa wysokiego napięcia. - Z dotychczas nieustalonych przyczyn wspięła się na konstrukcję, gdzie doszło do porażenia prądem elektrycznym - dodał prokurator.

Wezwane służby ratunkowe podjęły reanimację, ale kobiety nie udało się uratować.

Prokuratorskie śledztwo

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 23-letniej Martyny C. Prokurator Ciechanowski podkreślił, że obecnie jest ono prowadzone "w sprawie", a nie "przeciwko", to znaczy, że nikt dotychczas nie został zatrzymany i nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone oględziny pod nadzorem prokuratora, zabezpieczono ślady i dowody mające znaczenie dla sprawy.

Prokurator Ciechanowski poinformował, że podczas sekcji zwłok kobiety, która wykazała, że zmarła na skutek porażenia prądem, pobrano też wycinki do badań histopatologicznych i toksykologicznych. Mają one wykazać, czy 23-latka była pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Prokuratura apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu infrastruktury energetycznej, która stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Na żywo

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Daria Nipot/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
PodkarpacieProkuratura
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
