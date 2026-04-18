Rzeszów Martyna wspięła się na słup energetyczny i zginęła

Do zdarzenia doszło w powiecie rzeszowskim Źródło: Google Maps

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prokurator Krzysztof Ciechanowski, wszczęte postępowanie ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia, w tym przyczyn zachowania 23-letniej Martyny C.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, w trakcie spotkania towarzyskiego w miejscowości Grzegorzówka niedaleko Rzeszowa, 23-latka w pewnym momencie oddaliła się od pozostałych uczestników i poszła w kierunku słupa wysokiego napięcia. - Z dotychczas nieustalonych przyczyn wspięła się na konstrukcję, gdzie doszło do porażenia prądem elektrycznym - dodał prokurator.

Wezwane służby ratunkowe podjęły reanimację, ale kobiety nie udało się uratować.

Prokuratorskie śledztwo

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 23-letniej Martyny C. Prokurator Ciechanowski podkreślił, że obecnie jest ono prowadzone "w sprawie", a nie "przeciwko", to znaczy, że nikt dotychczas nie został zatrzymany i nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone oględziny pod nadzorem prokuratora, zabezpieczono ślady i dowody mające znaczenie dla sprawy.

Prokurator Ciechanowski poinformował, że podczas sekcji zwłok kobiety, która wykazała, że zmarła na skutek porażenia prądem, pobrano też wycinki do badań histopatologicznych i toksykologicznych. Mają one wykazać, czy 23-latka była pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Prokuratura apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu infrastruktury energetycznej, która stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.