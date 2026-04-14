23-latka wspięła się na słup wysokiego napięcia, zginęła na miejscu

Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Podczas imprezy w miejscowości Grzegorzówka 23-letnia kobieta wspięła się na słup wysokiego napięcia i została porażona prądem. Zginęła na miejscu.

Do zdarzenia doszło w sobotę w miejscowości Grzegorzówka w powiecie rzeszowskim na Podkarpaciu.

23-letnia kobieta brała udział w imprezie. Jak przekazała nam podkomisarz Magdalena Żuk, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, w pewnym momencie wspięła się na słup wysokiego napięcia i została porażona prądem. - Kobieta poniosła śmierć, jej ciało zostało zabezpieczone do badań - powiedziała nam policjantka.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

