Rzeszów 23-latka wspięła się na słup wysokiego napięcia, zginęła na miejscu

Do zdarzenia doszło w powiecie rzeszowskim Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w sobotę w miejscowości Grzegorzówka w powiecie rzeszowskim na Podkarpaciu.

23-letnia kobieta brała udział w imprezie. Jak przekazała nam podkomisarz Magdalena Żuk, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, w pewnym momencie wspięła się na słup wysokiego napięcia i została porażona prądem. - Kobieta poniosła śmierć, jej ciało zostało zabezpieczone do badań - powiedziała nam policjantka.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.