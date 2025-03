Wyjechał w pole do pracy, rodzina znalazła ciało

czytaj dalej

Przez pierwsze osiem miesięcy funkcjonowania Strefy Czystego Transportu w Warszawie za nieprzepisowy wjazd w jej obszar nie ukarano nikogo. Do sprawdzania wjeżdżających w obszar SCT aut strażnicy miejscy mają zaledwie dwie kamery, do niedawna takie urządzenie było tylko jedno. Organizacje pozarządowe naciskają, by do kontroli włączyć kamery miejskiego monitoringu. Ratusz odpowiada, że to rozważa.