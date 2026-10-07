Rzeszów Zagadkowa śmierć kobiety. Sprawę bada prokuratura Martyna Sokołowska |

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu lubaczowskiego Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W sobotę (3 października) 46-latka razem ze swoim mężem i znajomym spędzała czas na swojej posesji. Około godziny 22 mąż kobiety zauważył, że nie daje ona oznak życia. Na miejsce wezwano ratowników medycznych. Lekarz stwierdził zgon kobiety.

O sprawie powiadomiono dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, a następnie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie.

"Na ciele zmarłej ujawniono obrażenia, ale ich wstępna ocena wskazuje, iż nie miały one związku ze śmiercią pokrzywdzonej" - przekazała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.

Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, która została zaplanowana na środę, 7 października. Powołano biegłego, który ma przeprowadzić oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok oraz ustalić przyczynę śmierci, a także ocenić charakter ujawnionych zmian patologicznych i ewentualnych urazów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Awantura domowa zakończyła się tragedią. Zatrzymano mężczyznę Opolskie

Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo w kierunku art. 155 Kodeksu karnego, dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci. Taka kwalifikacja prawna jest stosowana na początkowym etapie postępowań dotyczących niewyjaśnionych zgonów i może zostać zmieniona w zależności od wyników prowadzonego postępowania.