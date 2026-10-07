Zagadkowa śmierć kobiety. Sprawę bada prokuratura
W sobotę (3 października) 46-latka razem ze swoim mężem i znajomym spędzała czas na swojej posesji. Około godziny 22 mąż kobiety zauważył, że nie daje ona oznak życia. Na miejsce wezwano ratowników medycznych. Lekarz stwierdził zgon kobiety.
O sprawie powiadomiono dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, a następnie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie.
"Na ciele zmarłej ujawniono obrażenia, ale ich wstępna ocena wskazuje, iż nie miały one związku ze śmiercią pokrzywdzonej" - przekazała w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.
Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, która została zaplanowana na środę, 7 października. Powołano biegłego, który ma przeprowadzić oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok oraz ustalić przyczynę śmierci, a także ocenić charakter ujawnionych zmian patologicznych i ewentualnych urazów.
Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo w kierunku art. 155 Kodeksu karnego, dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci. Taka kwalifikacja prawna jest stosowana na początkowym etapie postępowań dotyczących niewyjaśnionych zgonów i może zostać zmieniona w zależności od wyników prowadzonego postępowania.