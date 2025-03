Przez okno zauważył, że sąsiad leży na podłodze, wezwał pomoc

Samotnie mieszkający senior leżał w swoim domu, na podłodze, bez oznak życia. Drzwi do budynku były zamknięte, policjanci siłowo weszli do środka. Udzielili 76-latkowi pomocy, okryli go kocami i zaopiekowali się nim do czasu przyjazdu ratowników medycznych.

Do zdarzenia doszło w środę w jednym z domów na terenie gminy Dynów. Około południa, z dyżurnym policji skontaktowała się kobieta, która poinformował, że sąsiad przez okno zauważył, że jej krewny leży na podłodze w swoim domu "bez oznak życia". Drzwi do domu były zamknięte, nie mógł więc wejść do środka i sprawdzić, co się stało.

Leżał na podłodze, nie był w stanie wstać

Przybyli na miejsce policjanci przez okno zauważyli leżącego na podłodze seniora. "Mężczyzna nie odpowiadał na ich wołanie, nie był sam w stanie wstać, poruszał jedynie nogą. Mundurowi, w uzgodnieniu z krewną mężczyzny podjęli decyzję o siłowym wejściu do domu. Wybili szybę w jednym z pomieszczeń i weszli do środka" - zrelacjonowała policja.

Senior trafił do szpitala

76-latek był bardzo wychłodzony i nie wiedział, gdzie jest i co się z nim dzieje. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Okryli go kocami i monitorowali jego stan do czasu przyjazdu ratowników medycznych.

Z uwagi na utrudniony dojazd do posesji, na miejsce wezwany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował seniora do szpitala.

Autorka/Autor:ms/gp

Źródło: tvn24.pl