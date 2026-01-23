Zderzyły się dwa auta. Trzy osoby nie żyją

Wypadek w Głogowie Małopolskim (woj. podkarpackie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło przed godz. 10 na ul. Rzeszowskiej w Głogowie Małopolskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący białym Nissanem Qashqai, jadąc w kierunku Kolbuszowej, z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu.

- Doprowadziło to do czołowego zderzenia z drugim samochodem marki Nissan - poinformowała nadkomisarz Ewelina Wrona z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Wypadek w Głogowie Małopolskim Źródło: KM PSP Rzeszów

Trzy osoby nie żyją, czwarta jest w szpitalu

Śmierć na miejscu poniosły trzy osoby - pasażerka jednego z pojazdów oraz kierowca i pasażerka drugiego auta. Czwarty uczestnik zdarzenia, kierujący jednym z Nissanów z obrażeniami został przetransportowany do szpitala.

Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy, który pozwoli na dokładne odtworzenie przebiegu i przyczyn zdarzenia.

Droga krajowa numer 9 jest w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy prowadzące przez centrum Głogowa Małopolskiego.

Wypadek w Głogowie Małopolskim Źródło: KM PSP Rzeszów

Wypadek w Głogowie Małopolskim Źródło: KMP Rzeszów

OGLĄDAJ: TVN24 HD