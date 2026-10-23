Rzeszów Nie żyje niespełna sześcioletni chłopiec potrącony przez matkę

Głogów Małopolski (woj. podkarpackie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do wypadku doszło w piątkowy poranek na prywatnej posesji w Głogowie Małopolskim koło Rzeszowa.

Jak poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prokurator Krzysztof Ciechanowski, postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 32-letnia kobieta, cofając samochód na podjeździe przed domem, najprawdopodobniej nie zauważyła stojącego za pojazdem syna i go potrąciła.

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Do szpitala chłopiec trafił w stanie krytycznym

- Dziecko w stanie krytycznym zostało natychmiast przetransportowane do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 2 imienia Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej. Niestety, pomimo natychmiastowo podjętej akcji ratunkowej i intensywnych wysiłków zespołu medycznego, obrażenia okazały się śmiertelne - poinformował prokurator Ciechanowski.

Dodał, że na miejscu służby przeprowadziły, pod bezpośrednim nadzorem prokuratora, szczegółowe oględziny terenu i samochodu uczestniczącego w wypadku. Auto zostało zabezpieczone do dalszych badań przez biegłego z zakresu techniki samochodowej.

- Kierująca pojazdem 32-letnia matka została zbadana na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Była trzeźwa - przekazał prokurator Ciechanowski.

Dodał, że zgodnie ze standardową procedurą w zdarzeniach ze skutkiem śmiertelnym, pobrano od niej także krew do badań toksykologicznych na obecność innych substancji zabronionych.

- Z uwagi na stan psychiczny, w jakim znajduje się kobieta, przeprowadzenie z nią czynności przesłuchania na okoliczność przebiegu wypadku było dotychczas niemożliwe - poinformował.

Zapewnił, że kobieta została objęta specjalistyczną opieką medyczną.

Dokładne przyczyny, uwarunkowania techniczne oraz pełny przebieg tego wypadku będą szczegółowo wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa.