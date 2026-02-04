Dwa lata wracał pieszo z Francji. Schroniska odmówił, bo nie chciał rozstać się z psem

Dwa lata wracał pieszo z Francji. Schroniska odmówił, bo nie chciał rozstać się ze swoim psem Źródło: KMP w Rzeszowie

Podczas rutynowej kontroli miejsc, w których mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem, policjanci z komisariatu w Dynowie odkryli w jednym z pustostanów w Futomie 41-latka wraz z jego psem. Mężczyzna mieszkał w bardzo trudnych warunkach, ogrzewając się prowizorycznym piecykiem z cegieł.

Jak ustalili funkcjonariusze, wcześniej przez kilkanaście lat przebywał we Francji, gdzie również zmagał się z bezdomnością. Po utracie ważności dokumentu tożsamości postanowił wrócić do Polski, by wyrobić nowy dowód osobisty. Droga, którą pokonał pieszo, zajęła mu - jak sam powiedział - około dwóch lat.

Policjanci zaproponowali 41-latkowi pobyt w schronisku, lecz odmówił, tłumacząc, że nie może rozstać się z psem - swoim jedynym przyjacielem. Mundurowi zapewnili mu jednak natychmiastową pomoc: zabrali na komisariat, gdzie otrzymał ciepły posiłek, ubrania i zakupy sfinansowane z prywatnych środków funkcjonariuszy. Skontaktowali się również z MOPS-em w Błażowej, który przekazał śpiwór i środki na wykonanie zdjęć do nowego dowodu osobistego. Policjanci pomogli również w złożeniu dokumentów w urzędzie.

Służby zapowiadają, że będą monitorować sytuację mężczyzny i wspierać go tak długo, jak będzie tego potrzebował.

