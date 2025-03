"Będziecie mieć na ciastka i colę". Tak chciał "załatwić sprawę"

Do zdarzenia doszło w jednym z domów w Furmanach (powiat tarnobrzeski). Policjanci zostali tam skierowani na interwencję w związku z awanturą domową. Jednak kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, awanturnika już nie było. Jak ustalili był to 49-latek, dzień wcześniej przyjechał do rodziny i wspólnie z innymi osobami pił alkohol.