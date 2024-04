czytaj dalej

Lista kandydatów Trzeciej Drogi do europarlamentu jest już zamknięta - potwierdził marszałek Sejmu Szymon Hołownia w "Kropce nad i". Przekazał, że nazwiska zostaną zaprezentowane we wtorek rano. Oznajmił też, że żadna ministra czy żaden minister konstytucyjny z Polski 2050 nie będzie kandydował do PE.