Rzeszów

Budują drogę. Wykopali amunicję, bomby i granaty

Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Źródło: GDDKiA w Rzeszowie 
Prawie 20 tysięcy sztuk różnego rodzaju amunicji, 10 bomb lotniczych, 285 pocisków artyleryjskich i 88 granatów moździerzowych znaleziono podczas rozpoznania saperskiego na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 Dukla-Barwinek na Podkarpaciu.

Jak poinformował Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, prace na budowie tego odcinka rozpoczęły się w lipcu. – Pierwsze prace to między innymi rozpoznania saperskie, a te przyniosły ciekawe odkrycia – dodał.

Amunicja, bomby i granaty

Podczas prowadzonych prac saperskich znaleziono m.in. prawie 20 tysięcy sztuk różnego rodzaju amunicji, 10 bomb lotniczych, 285 pocisków artyleryjskich i 88 granatów moździerzowych. Są także granaty RG42, F1, miny, pocisk rakietowy, zapalniki oraz amunicja karabinowa czy lotki granatów moździerzowych.

Największe i najbardziej niebezpieczne niewybuchy, takie jak miny czy bomby, zostały przewiezione na poligon, gdzie zostały zdetonowane. Mniejsze znaleziska, jak amunicja, zostały zneutralizowane na miejscu.

Jak podkreślił Wysocki, prace saperskie na tym odcinku wciąż trwają. – Dlatego może się okazać, że tych znalezisk będzie jeszcze więcej – zaznaczył.

Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Źródło: GDDKiA w Rzeszowie

"Dolina śmierci"

Tak duża liczba niewybuchów znaleziona na odcinku, na którym powstaje droga ekspresowa S19, wynika z faktu, że na tym obszarze toczyły się w 1944 roku ciężkie walki między Armią Czerwoną a III Rzeszą. Kluczową częścią operacji karpacko-dukielskiej była jedna z najkrwawszych górskich bitew II wojny światowej – bitwa o Przełęcz Dukielską. Do dzisiaj teren Dukli nazywany jest "doliną śmierci". Szacuje się, że po obu stronach frontu zginęło około 200 tysięcy żołnierzy.

Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Źródło: GDDKiA w Rzeszowie

Trwa budowa S19

Odcinek S19 pomiędzy Duklą a Barwinkiem (granicą państwa) będzie miał około 18 km długości. Wykonawcą jest firma Polaqua, a wartość kontraktu to ponad 1,5 mld zł. Zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac planowane jest w II kwartale 2027 r.

Jak podkreślił Wysocki, jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Barwinek, zlokalizowany w miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z istniejącą drogą krajową nr 19. Wybudowanych zostanie też m.in. 15 estakad, a najdłuższa z nich będzie miała 1100 m długości i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 27 m od poziomu terenu. Powstanie również siedem mostów, cztery wiadukty drogowe i pięć przejść dla zwierząt.

Droga ekspresowa S19 będzie częścią szlaku Via Carpatia – kluczowego korytarza łączącego Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W województwie podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 170 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 82 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe.

Kolejne 84 km trasy Via Carpatia są na różnych etapach realizacji: w budowie, na etapie uzyskiwania decyzji ZRID lub opracowywania dokumentacji do wniosku o decyzję ZRID.

Autorka/Autor: ms

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA w Rzeszowie

