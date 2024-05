Chcą przesłuchać Daniela Obajtka. "Będziemy dokładać wszelkich starań, aby doręczenie było skuteczne"

Policjanci z małopolskich Myślenic zwrócili się z prośbą do podkarpackich funkcjonariuszy, by ci doręczyli Danielowi Obajtkowi wezwanie na przesłuchanie przed komisją śledczą w sprawie afery wizowej. - Trzeba będzie szlakiem kampanijnym dorwać Obajtka – zapowiedział szef komisji poseł Michał Szczerba.

Obajtek kontra Szczerba

W poniedziałek Obajtek, który startuje do Parlamentu Europejskiego z listy PiS na Podkarpaciu, napisał na platformie X: "Nie będę małpą w cyrku Michała Szczerby. Nie dacie sobie zrobić na mnie kampanii, która i tak w wydaniu KO jest beznadziejna. Z wizami mam tyle wspólnego co z pyłem na Marsie. Na dowód załączam wypowiedź dyrektora operacyjnego, Jakuba Zgorzelskiego z konsorcjum, które realizuje budowę kompleksu Olefiny III" – podkreślił.

Nie będę małpą w cyrku @MichalSzczerba . Nie dacie sobie zrobić na mnie kampanii, która i tak w wydaniu KO jest beznadziejna. Z wizami mam tyle wspólnego co z pyłem na Marsie. Na dowód załączam wypowiedź dyrektora operacyjnego, Jakuba Zgorzelskiego z konsorcjum, które realizuje… pic.twitter.com/8RvwxeZARE

Szef komisji śledczej ds. afery wizowej Michał Szczerba (KO), odnosząc się do wpisu Obajtka podkreślił w serwisie X: "Cieszę, że Daniel Obajtek publicznie potwierdził wiedzę o wezwaniu na przesłuchanie przed Komisją do spraw afery wizowej".

"Członkowie Komisji, w imieniu obywateli, mają do niego szereg pytań. Będzie miał szansę pod rygorem odpowiedzialności karnej, wyjaśnić to, o czym zapewnia w social mediach. Przypominam, że stawiennictwo przed Komisją jest obowiązkiem świadka, a lekceważenie tego obowiązku to przede wszystkim lekceważenie obywateli. Zapowiadana absencja będzie miała konsekwencje dyscyplinarne i prawne!" – napisał Szczerba.