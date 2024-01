Dostali skrzynię pełną pieniędzy. Wiadomo, na co je wydali

Ta historia ma swój początek w sobotni poranek, 1 lipca . Przed drzwiami Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem ktoś zostawił srebrną skrzynię zabezpieczoną grubym łańcuchem i kłódką z szyfrem. Była też kartka z napisem: "Proszę się nie bać. Paczka to darowizna. Nic groźnego".

Ktoś zadzwonił i podał kod do kłódki. Na miejsce przyjechali policjanci

Dyrektorka placówki Monika Nowak dobrze pamięta ten dzień. "Była 7 rano. Odebrałam telefon od wychowawcy, który powiedział, co się stało. Wsiadłam do samochodu, przyjechałam do Domu Dziecka. Ze względów bezpieczeństwa zawiadomiliśmy policję" - opowiada o szczegółach.