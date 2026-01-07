Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Justyna zmarła w karetce, nie doczekała operacji. Nowe informacje z prokuratury

Justyna zmarła po kilku godzinach w szpitalu
Mąż o śmierci 32-letniej Justyny z Dębicy (14.02.2023)
Źródło: TVN24
Śledztwo dotyczące śmierci 32-letniej Justyny K. z Dębicy zostało ponownie zawieszone. Powodem jest oczekiwanie przez prokuraturę na uzupełniającą opinię zespołu biegłych z Lublina. Przewidywany czas na jej sporządzenie to siedem miesięcy. Kobieta zmarła w karetce podczas transportu do szpitala w Rzeszowie po kilku godzinach pobytu na SOR w Dębicy. Nie doczekała operacji.

Chodzi o głośną sprawę Justyny K. z Dębicy, która w styczniu 2023 roku, po kilku godzinach pobytu na SOR, była przewożona do innego szpitala. Jej stan w drodze się pogorszył i zmarła.

Postępowanie w sprawie narażenia Justyny K. na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez ratowników medycznych oraz personel SOR Szpitala Powiatowego w Dębicy, wskutek czego doszło do nieumyślnego spowodowania jej śmierci, prowadzi Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Śledczy badają przyczyny śmierci 32-letniej kobiety
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śledczy badają przyczyny śmierci 32-letniej kobiety

Śledztwo zawieszone

Jak poinformowała w środę jej rzeczniczka prokurator Dorota Sokołowska-Mach, postępowanie zostało zawieszone z uwagi na konieczność zasięgnięcia uzupełniającej opinii zespołu biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie, opiniujących w tej sprawie w zakresie m.in. ratownictwa medycznego, kardiologii, medycyny sądowej.

Jak wyjaśniła prokurator, opinia w tej sprawie sporządzona przez zespół biegłych z Lublina dotarła do prokuratury w sierpniu 2025 roku, ale z uwagi na zawarte w niej niejasne i niepełne stwierdzenia biegłych prokurator zdecydował o konieczności jej uzupełnienia celem oceny prawidłowości postępowania pracowników służby zdrowia zajmujących się pacjentką.

- Wnioski zawarte w opinii uzupełniającej będą miały istotne znaczenie dla dalszego toku śledztwa i merytorycznego zakończenia sprawy - zaznaczyła prokurator Sokołowska-Mach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
32-letnia Justyna zmarła w karetce. Jest opinia biegłych, śledczy wracają do sprawy

32-letnia Justyna zmarła w karetce. Jest opinia biegłych, śledczy wracają do sprawy

32-latka zmarła na SOR, prokuratura zawiesza sprawę. Mąż kobiety: czasu nie cofnę, czekam na finał śledztwa

32-latka zmarła na SOR, prokuratura zawiesza sprawę. Mąż kobiety: czasu nie cofnę, czekam na finał śledztwa

Dodała, że z informacji przekazanych przez lubelskich biegłych wynika, iż przewidywany czas na sporządzenie uzupełniającej opinii wynosi siedem miesięcy.

- Z uwagi na istnienie tej długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej kontynuowanie postępowania przygotowawczego zasadnym było zawieszenie niniejszego postępowania, przy czym niezwłocznie po uzyskaniu opinii sądowo-lekarskiej zawieszone postępowanie zostanie podjęte i będzie kontynuowane - zapewniła prokurator.

Śledztwo zostało zawieszone na podstawie art. 22 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego, który mówi: jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania (…), postępowanie zawiesza się na czas trwania przeszkody.

Jest to już drugie zawieszenie postępowania w sprawie śmierci 32-latki. do poprzedniego doszło jesienią 2023 r. Wtedy prokuratura czekała na "pierwszą" opinię zespołu lubelskich biegłych.

Zmarła w karetce

Chodzi o sprawę śmierci 32-letniej Justyny K., którą w lutym 2023 roku opisaliśmy na łamach portalu tvn24.pl. 24 stycznia 2023 r. po południu 32-latka źle się poczuła: miała duszności i odczuwała ból w klatce piersiowej, skarżyła się też na problemy ze wzrokiem.

Justyna zmarła po kilku godzinach w szpitalu
Justyna zmarła po kilku godzinach w szpitalu
Źródło: Archiwum rodzinne

Wezwani przez męża ratownicy medyczni wykonali badania, m.in. EKG, które wykazało zmiany w pracy serca. Ratownicy zostali też poinformowani przez męża kobiety, że może ona być obciążona zespołem Marfana, należącym do chorób tkanki łącznej i powodującym m.in. tętniaki.

Kobieta została przewieziona na SOR w Dębicy. Tam przeszła liczne badania, m.in. o godz. 21.15 wykonano u niej tomografię komputerową, która wykazała, że ma tętniaka rozwarstwiającego tętnicę główną i zdecydowano, że konieczna jest operacja. Pacjentka miała zostać przewieziona do szpitala specjalistycznego w Rzeszowie, ale transport wyruszył dopiero kilka minut po północy.

W drodze, w karetce, doszło u kobiety do zatrzymania akcji serca. Ratownikowi udało się przywrócić ją do życia, ale zdecydowano się jechać na SOR do bliższego Sędziszowa Małopolskiego. Tam jednak, mimo prób ratowania jej życia, kobieta zmarła o godz. 1.15.

Prokuratorskie śledztwo

Następnego dnia rodzina zawiadomiła prokuraturę w Dębicy o możliwości popełnienia przestępstwa, wskazując na niedopełnienie obowiązków i szereg zaniedbań medycznych.

Prokuratura Rejonowa w Dębicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Justyny K. na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez ratowników medycznych oraz personel SOR Szpitala Powiatowego w Dębicy, wskutek czego doszło do nieumyślnego spowodowania jej śmierci.

Później śledztwo przejęła Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, która wykonała już wszystkie istotne w śledztwie czynności i zgromadziła niemal cały materiał dowodowy.

W zgromadzonym materiale dowodowym znalazła się m.in.: dokumentacja medyczna ze szpitala w Dębicy i z Sędziszowa Małopolskiego, gdzie zmarła kobieta; nagrania z monitoringów z obu szpitali; zeznania świadków, w tym męża kobiety i personelu medycznego, który udzielał pomocy kobiecie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Śmierć 32-letniej kobiety. Mieszkańcy protestowali przed starostwem

Śmierć 32-letniej kobiety. Mieszkańcy protestowali przed starostwem

Specjalny zespół powołany przez starostę skontroluje pracę SOR-u po śmierci 32-latki

Specjalny zespół powołany przez starostę skontroluje pracę SOR-u po śmierci 32-latki

Prokurator otrzymał także opinię biegłego patomorfologa po przeprowadzonej sekcji zwłok, jednak ze względu na ważny interes prywatny oraz tajemnicę śledztwa prokuratura nie ujawnia wniosków tej opinii, które wskazują na przyczynę zgonu kobiety.

Oświadczenie szpitala

Po śmierci Justyny K. dyrekcja szpitala zapewniła w oświadczeniu, że placówka w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zgonu w pełni współpracuje z organami ścigania, które badają sprawę, zaś w samej lecznicy został powołany specjalny zespół, który miał ustalić, czy sposób udzielania świadczeń zdrowotnych był zgodny z zasadami sztuki lekarskiej i obowiązującymi procedurami medycznymi.

"Nie mogąc ujawnić szczegółów związanych ze stanem zdrowia pacjentki, możemy jedynie wskazać, że z ustaleń zespołu wynika, iż pacjentka została przyjęta do SOR z zachowaniem procedur postępowania i przez cały czas pobytu w oddziale miała wykonywane badania diagnostyczne oraz była leczona adekwatnie do zgłaszanych przez chorą dolegliwości" - napisano w oświadczeniu.

Czytaj całe oświadczenie ZOZ w Dębicy >>>

Szpital zaapelował o powstrzymanie się od niesprawiedliwych osądów do czasu przekazania opinii publicznej ustaleń prokuratury.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum rodzinne

Udostępnij:
Czytaj także:
W Bieszczadzkim Parku Narodowym na szlakach pieszych obowiązuje całkowity zakaz zjazdów na nartach, deskach snowboardowych, sankach oraz tzw. jabłuszkach.
Zjeżdżali na jabłuszkach i sankach po stromych szlakach parku narodowego
Rzeszów
złoto
Tony wenezuelskiego złota i spór o miliardy. "Jawne piractwo"
BIZNES
Sąd aresztował funkcjonariusza policji
Policjant podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w komendzie
Robert Zieliński
Krowa ugrzęzła w bagnie
Krowa ugrzęzła w bagnie. Z pomocą ruszyli strażacy
Szczecin
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Nowe zasady przyłączania do sieci energetycznych
BIZNES
Śmierć dwóch policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. we Wrocławiu
Chwalili zabójstwo policjantów. Staną przed sądem
Wrocław
Uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot
Ostatnie pożegnanie legendy. Politycy i gwiazdy na pogrzebie Brigitte Bardot
Kultura i styl
Należy dbać o zęby i regularnie chodzić do dentysty
Choroby przyzębia groźniejsze niż sądzono. Mogą skutkować ciężkimi powikłaniami
Zdrowie
warszawa panorama shutterstock_2085556882
"Więcej wahania, większy nacisk". Rynek pod wpływem wojny
BIZNES
The PITT
Powraca jeden z najlepszych seriali ostatnich lat
Martyna Nowosielska-Krassowska
Ryszard Terlecki
Terlecki o Kamińskim: był słabym ministrem
Polska
Ania zaginęła w 1995 roku. Kadr z nagrania z jej pierwszej komunii
Ślad po Ani zaginął 31 lat temu. Prokuratura wznawia śledztwo
Katowice
Do włamania na plebanię doszło podczas mszy (zdjęcie ilustracyjne)
Z plebanii zniknął majątek. Sprawcy weszli przez okno
Kraków
Opady śniegu w Polsce (Przemyśl)
Nadchodzą opady śniegu. Przybyło miejsc z ostrzeżeniami IMGW
METEO
imageTitle
17-letni Polak w Porto. Gigantyczna klauzula w kontrakcie
EUROSPORT
"Masowe protesty" przeciwko interwencji Trumpa w Wenezueli? Nie na tych nagraniach
FAŁSZ"Masowe protesty" przeciwko interwencji w Wenezueli? Co to za nagrania
Gabriela Sieczkowska
Metropolitan Detention Center na Brooklynie
W takich warunkach przebywa teraz Maduro
Świat
shutterstock_2456072345
Obgryzasz paznokcie, odkładasz wszystko na później? Twój mózg próbuje cię chronić
Zdrowie
Mroz w kolejnych dniach
Nawet - 20 stopni. Te mapy pokazują, gdzie mróz ściśnie najmocniej
METEO
Bąk, Czarzasty
Tusk mówił, że sprawa "jest zamknięta". Lewica odpowiada
Polska
Groszek motylkowy, czyli klitoria ternateńska
"Magiczny" niebieski kwiat odmienia życie rolników
BIZNES
Pies okazał się jenotem
Chciała pomóc psu, do komendy przywiozła jenota
Olsztyn
shutterstock_2402485723
"Nie mogli konkurować". Ponad 250 tysięcy złotych kary za zmowę cenową
BIZNES
Wyziębiona suczka w Wielbarku
Suczka zostawiona w śniegu przy torach nie żyje. Radna wyznaczyła nagrodę
Olsztyn
Mężczyźni usłyszeli zarzuty pobicia i rozboju
Mężczyźni pobili nastolatka. Zabrali mu słuchawki
Kielce
shutterstock_2616036827
Allegro robi porządki. Sprzedaje swoją działalność w dwóch krajach
BIZNES
Iga Świątek z kibicami, obowiązki nie kończą się po piłce meczowej
"Jakie dbanie o zawodniczki?". Świątek w najgorszej sytuacji
Rafał Kazimierczak
rzeszów pożar
Nie zagasił papierosa, w pożarze zginęła 14-latka. Informacje z prokuratury
Rzeszów
imageTitle
Pierwsze podium Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Podrabiał znane marki i sprzedawał w Internecie
Kupował "najtańsze środki chemiczne", drukował etykiety i sprzedawał drożej
Opole
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica