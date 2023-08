Powalone drzewo odsłoniło kości. Szczątki zostaną przebadane

czytaj dalej

Sytuacja w Rzeszowie i w okolicach jest bardzo poważna - powiedział w "Faktach po Faktach" prezydent miasta Konrad Fijołek, odnosząc się do licznych zakażeń legionellą w regionie. Dodał, że "kilka osób nadal jest w dosyć trudnym stanie" i ofiar śmiertelnych może być więcej. Wyjaśniał też, jak przebiega proces chlorowania sieci wodociągowej i co się z nim wiąże. Doktor Paweł Grzesiowski zalecał zaś, by w obecnej sytuacji zamiast prysznica decydować się na mycie pod zwartym strumieniem wody.