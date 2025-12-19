Z półrocznym synem miała pojechać do galerii handlowej. Szukała jej policja

Do zdarzenia doszło w powiecie dębickim na Podkarpaciu Źródło: Google Maps

W piątek policjanci z Dębicy poinformowali o poszukiwaniach 17-latki. "Z informacji uzyskanych przez policjantów wynika, że zaginiona kobieta wraz z półrocznym synem miała udać się wczoraj do jednej z rzeszowskich galerii. Ostatni kontakt telefoniczny miał miejsce wczoraj (czwartek - red.) przed godziną 21. Od tamtej pory z zaginioną nie było żadnego kontaktu" - poinformowali funkcjonariusze w komunikacie.

W piątek wieczorem z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy podkomisarz Jacek Bator przekazał tvn24.pl, że kobieta i jej syn zostali odnalezieni w okolicach Opola. Dodał, że są cali i zdrowi.

