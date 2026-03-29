Mężczyzna raniony nożem, dwie osoby zatrzymane

Do zdarzenia doszło w Dębicy na Podkarpaciu

Do awantury, w wyniku której ranny został 27-letni mieszkaniec Dębicy (woj. podkarpackie), doszło w sobotę około godziny 16.30 na ulicy Krakowskiej. Na miejsce skierowano służby ratunkowe oraz policję. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

- Miał powierzchowną ranę w okolicy szyi i drugą, poważniejszą, w okolicy obojczyka, która wymagała interwencji chirurgicznej. Jego stan jest stabilny, obrażenia nie zagrażają życiu - przekazał podkomisarz Jacek Bator, oficer prasowy policji w Dębicy.

W związku ze zdarzeniem funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby. Prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu oraz przyczyn ataku.