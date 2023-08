Kot Elvis miał w głowie kilka śrucin, stracił oko. Policja wie, z której broni padły strzały. 62-latek z zarzutem

Kot miał w głowie kilka śrucin. "Ktoś musiał do niego strzelać"

W połowie marca do Fundacji Psi Azylek w Dębicy wpłynęła wiadomość, że na jednej z posesji przy ulicy Grunwaldzkiej w Dębicy znajduje się kot, który może potrzebować pomocy. Na miejsce pojechał wolontariusz współpracujący z fundacją, który złapał i przetransportował zwierzę do weterynarza. Okazało się, że kot miał w głowie kilka śrucin.

- Ktoś musiał do niego strzelać i to nie jedna osoba, bo kot by uciekał. To wygląda tak, jakby jedna osoba przytrzymywała zwierzę, a druga do niego strzelała z broni śrutowej - mówiła nam wówczas prezeska Fundacji Psi Azylek.