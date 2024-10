Do pięciu lat więzienia grozi 27-latkowi, który w pobliżu placu zabaw w Czerminie (woj. podkarpackie) wyrwał 11-latkowi z dłoni telefon, rzucił nim o chodnik, a potem odjechał. Gdy zatrzymała go policja mówił, że był zdenerwowany, bo tego dnia stracił prawo jazdy. Sądził też, że chłopak go nagrywa.