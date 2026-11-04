Mieszkańcy bez dostępu do wody. Podali powód
Jak poinformowano w komunikacie skierowanym do mieszkańców, jeszcze w środę planowane jest przywrócenie dostaw wody. Nie będzie ona jednak zdatna do spożycia ani do celów higienicznych. Ze względu na prowadzoną dezynfekcję sieci będzie można wykorzystywać ją wyłącznie do celów sanitarnych, czyli spłukiwania toalet.
Do czasu przywrócenia bezpiecznego korzystania z wodociągu uruchomiono zastępcze punkty poboru wody. Znajdują się one przy blokach, obok stacji paliw, oraz na Górce w Czarnej, przy tablicy ogłoszeń.
Władze zapewniają, że prowadzą działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie bezpiecznych dostaw wody. Decyzja o ponownym dopuszczeniu jej do użytku będzie uzależniona od wyników badań jakości.
Źródło: tvn24.pl