Runął dach domu, w środku był mężczyzna

W sobotę (24 stycznia) policjanci z Ustrzyk Dolnych otrzymali zgłoszenie od wójta gminy Czarna o częściowym zawaleniu się dachu domu mieszkalnego w tej miejscowości. Z informacji przekazanych wójtowi przez zaniepokojonych mieszkańców wynikało, że w środku znajduje się mężczyzna, który jednak nie reagował na ich nawoływania.
"W uszkodzonym budynku przebywał 60-letni mężczyzna. Z uwagi na realne zagrożenie dalszym zawaleniem się konstrukcji budynku zdecydowali się wejść do środka. Mężczyzna początkowo nie chciał opuścić domu i nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia. Policjanci wyprowadzili ostatecznie 60-latka na zewnątrz" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.
Na miejscu pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który podjął decyzję o zakazie użytkowania budynku.
Decyzją wójta mężczyźnie zapewniono tymczasowe lokum.
