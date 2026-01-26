Runął dach domu, w środku był mężczyzna

Powiat bieszczadzki (woj. podkarpackie) Źródło: Google Maps

W sobotę (24 stycznia) policjanci z Ustrzyk Dolnych otrzymali zgłoszenie od wójta gminy Czarna o częściowym zawaleniu się dachu domu mieszkalnego w tej miejscowości. Z informacji przekazanych wójtowi przez zaniepokojonych mieszkańców wynikało, że w środku znajduje się mężczyzna, który jednak nie reagował na ich nawoływania.

Zawalił się dach domu, w środku znajdował się mężczyzna Źródło: OSP KSRG Czarna

"W uszkodzonym budynku przebywał 60-letni mężczyzna. Z uwagi na realne zagrożenie dalszym zawaleniem się konstrukcji budynku zdecydowali się wejść do środka. Mężczyzna początkowo nie chciał opuścić domu i nie zdawał sobie sprawy z zagrożenia. Policjanci wyprowadzili ostatecznie 60-latka na zewnątrz" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Czarna Źródło: OSP KSRG Czarna

Na miejscu pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który podjął decyzję o zakazie użytkowania budynku.

Decyzją wójta mężczyźnie zapewniono tymczasowe lokum.

