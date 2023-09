Nocny pożar hali produkcyjnej. W akcji ponad stu strażaków

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 579 dni. Prezydent Rosji Władimir Putin dał ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu czas do początku października na powstrzymanie kontrofensywy ukraińskich sił zbrojnych i odzyskanie przez rosyjskich żołnierzy inicjatywy na froncie - pisze w najnowszej analizie Instytut Badań nad Wojną (ISW). Amerykańscy eksperci cytują "poufne źródło na Kremlu". Podkreślają, że "jeśli twierdzenia te są prawdziwe, może z nich wynikać, iż rosyjscy dowódcy wojskowi mogą wydawać rozkazy bezlitosnych kontrataków w nadziei, że doprowadzi to do punktu kulminacyjnego ukraińskiej kontrofensywy". W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.