Niedźwiedzie podchodzą pod domy, gmina apeluje. "Nie chcemy powtórki ze Słowacji"

W gminie Cisna w Bieszczadach niedźwiedzie podchodzą pod domy. Wójcina gminy zaapelowała do mieszkańców o ostrożność. - Nie chcemy, aby powtórzyła się u nas sytuacja która miała miejsce na Słowacji - słyszymy w urzędzie. Rzecznik RDLP w Krośnie apeluje o zabezpieczenie kompostowników, bo to one ściągają wygłodniałe po zimie drapieżniki do wioski.

- Nie jest to sytuacja komfortowa dla naszych mieszkańców, są przestraszeni. Jeśli niedźwiedź wchodzi za ogrodzenie posesji w pobliżu domu, a w środku są ludzie, to w każdej chwili ta sytuacja może się przerodzić w zagrożenie - słyszymy w urzędzie gminy w Cisnej.

Nasz rozmówca nawiązał do sytuacji, która miała miejsce w Liptowskim Mikułaszu na Słowacji, gdzie niedźwiedź ranił pięć osób. Zwierzę zostało zastrzelone. - Nie chcemy, aby sytuacja powtórzyła się u nas, dlatego dmuchamy na zimne i staramy się ostrzegać mieszkańców. Okres jest teraz taki, że jest mało pożywienia w lesie, jeszcze się nie zazieleniło i niestety zwierzęta czują zapach pochodzący ze wsi, z kompostowników, pojemników, domostw i zbliżają się do zabudowy - wyjaśnia.

Na stronie Urzędu Gminy w Cisnej został opublikowany komunikat, w którym wójcina Renata Szczepańska zaapelowała do mieszkańców o "zachowanie szczególnej ostrożności" w związku z pojawianiem się na terenie gminy dzikich zwierząt - głównie wilków i niedźwiedzi, oraz zgłaszanie pod numer alarmowy lub do urzędu gminy wszystkich incydentów z ich udziałem.

"Są wygłodniałe po zimie", szukają pożywienia

- Są wygłodzone po zimie, a jeszcze nie ma w lesie dostępnych ani malin, ani jeżyn, ani innego dobra, którymi niedźwiedzie się odżywiają, bo niedźwiedzie są wszystkożerne. Jeżeli nie znajdą po wilkach resztek padliny czy nie upolują własnej zdobyczy, to szukają pożywienia w pobliżu ludzkich siedzib. Zapach resztek jedzenia, zapach w ogóle czegoś, co daje się zjeść, zwabia je. Dlatego apelujemy o niepozostawianie na zewnątrz resztek jedzenia i odpowiednie zabezpieczanie kompostowników - wyjaśnia rzecznik RDLP w Krośnie.

Niedźwiedzie pod ścisłą ochroną

Może zabić jednym uderzeniem łapy

Jeśli jednak dojdzie do spotkania z niedźwiedziem, nie należy uciekać, wykonywać gwałtownych ruchów ani patrzeć zwierzęciu w oczy, bo to może sprowokować je do ataku. Najlepiej powoli, ostrożnie się wycofać. Jeśli jednak dojdzie do ataku drapieżnika, należy położyć się płasko na ziemi, przylgnąć brzuchem do podłoża rękami osłaniając szyję i głowę.