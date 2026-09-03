Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rzeszów

Cięcia pensji, zwolnienia i bunt pracowników. Co dalej z sanockim szpitalem?

|
Pracownicy szpitala w Sanoku przyszli na sesję rady powiatu sanockiego. Mówili o swoich obawach w sprawie szpitala
Marcin Patronik, psycholog: nie znamy planu naprawczego, nie wiemy, co on zawiera
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wrze wokół szpitala w Sanoku. Placówka jest zadłużona na ponad 220 milionów złotych, pracownikom obniżono pensje o 30 procent, a część z nich otrzymała wypowiedzenia. Nowa dyrektorka zapowiada restrukturyzację i przekonuje, że zdecydowane cięcia są konieczne, by uratować szpital. Pracownicy protestują, zarzucają dyrekcji brak konsultacji i domagają się informacji o przyszłości placówki. Związkowcy złożyli wotum nieufności wobec dyrektorki i zażądali jej natychmiastowego odwołania.

Szpital w Sanoku jest w dramatycznej sytuacji. Zadłużenie placówki przekracza 220 milionów złotych, z czego około 45 milionów stanowią zobowiązania wymagające natychmiastowej spłaty. W 2025 roku szpital odnotował najwyższą w swojej historii stratę - ponad 45 mln zł. Po pierwszym półroczu tego roku strata przekracza już 22 mln zł. Zadłużenie rośnie o około 3,5 mln zł miesięcznie. Placówka zalega m.in. wobec ZUS-u, wierzycieli i parabanków.

W środę (2 września) temat wrócił na sesję Rady Powiatu Sanockiego. Choć w porządku obrad nie było punktu dotyczącego sytuacji szpitala, to właśnie ten temat zdominował obrady.

Na sesję przyszło kilkudziesięciu pracowników szpitala. Mieli transparenty i czerwone kartki, które skierowali w stronę zarządu powiatu sanockiego. Na transparentach widniały hasła: "Nie chcemy już ciszy, niech cała Polska nas usłyszy", "Dość ciszy" oraz "Cisza zabija pacjentów". Była to reakcja na wcześniejsze słowa starosty Roberta Pieszczocha, który komentując sytuację placówki mówił, że szpital potrzebuje "ciszy".

Z powodu zadłużenia pracownikom zatrudnionym na umowach o pracę obniżono wynagrodzenia nawet o 30 procent. W planach jest także redukcja zatrudnienia, a pierwsze wypowiedzenia trafiły już do wybranych pracowników.

Pracownicy szpitala w Sanoku przyszli na sesję rady powiatu sanockiego. Mówili o swoich obawach w sprawie szpitala
Pracownicy szpitala w Sanoku przyszli na sesję rady powiatu sanockiego. Mówili o swoich obawach w sprawie szpitala
Źródło zdjęcia: TVN24

Starosta: problemy szpitala narastały od lat

Starosta Robert Pieszczoch przekonywał, że problemy finansowe szpitala nie są kwestią ostatnich miesięcy ani obecnej kadencji władz powiatu. - Sygnały o trudnej sytuacji szpitala pojawiały się już kilka lat temu. Od 2018 roku Rada Powiatu negatywnie opiniowała uchwały dotyczące działalności i oceny finansów placówki. To był znak dla dyrekcji szpitala, że dzieje się źle - mówił.

Według Pieszczocha zarząd powiatu wielokrotnie zwracał dyrekcji uwagę na pogarszającą się sytuację i apelował o restrukturyzację.

- O tym, że jest źle, mówiliśmy niemal na każdym posiedzeniu zarządu. Cały czas namawialiśmy dyrektora Grzegorza Panka do restrukturyzacji, ale opór społeczny był ogromny. Dług rósł, a dyrektor, przyciśnięty do muru, zaczął brać pożyczki w parabankach, na co nie potrzebował zgody zarządu - tłumaczył.

Starosta sanocki Robert Pieszczoch
Starosta sanocki Robert Pieszczoch
Źródło zdjęcia: Piotr Olechniewicz/Polskie Radio Rzeszów

Pieszczoch mówił również o wysokich wynagrodzeniach w szpitalu. Według jego słów zarobki części pracowników administracji i pielęgniarek przekraczają 20 tys. zł miesięcznie, a lekarzy pracujących na kontraktach - nawet milion złotych rocznie.

- 900 ludzi "zjada" cały kontrakt - powiedział.

Zadłużenie szpitala rośnie obecnie o około 3,5 mln zł miesięcznie.

- Tak dalej funkcjonować się nie da - podkreślił Pieszczoch.

Zdaniem starosty jedynym rozwiązaniem jest restrukturyzacja.

Bez cięć się nie obędzie

Wioletta Kacperska, pełniąca obowiązki dyrektorki SPZOZ w Sanoku, przedstawiła analizę funkcjonowania placówki. Wskazała na możliwość ograniczenia zatrudnienia w działach pomocniczych, m.in. administracji, księgowości i transporcie.

Według Kacperskiej w porównywalnych placówkach zatrudnienie wynosi około 300–400 osób, podczas gdy w Sanoku jest ono dwukrotnie wyższe. Dyrektorka zwracała też uwagę na wynagrodzenia. Jak mówiła, średnia pensja przekracza 13 tys. zł.

Kacperska podkreśliła, że narastające przez lata zadłużenie wymaga restrukturyzacji kosztów. W planie jest m.in. optymalizacja zatrudnienia na umowach o pracę oraz racjonalizacja kontraktów lekarskich.

Przekazała również, że odbyła rozmowy z NFZ i Ministerstwem Zdrowia. Jak relacjonowała, aby uniknąć zamknięcia szpitala, konieczne są zdecydowane cięcia kosztów.

Założenia planu naprawczego dla szpitala w Sanoku
Założenia planu naprawczego dla szpitala w Sanoku
Źródło zdjęcia: Piotr Olechniewicz/Polskie Radio Rzeszów

"Dość ciszy"

Podczas sesji Rady Powiatu Sanockiego głos zabrali również pracownicy SPZOZ, którzy domagali się od władz powiatu informacji o przyszłości szpitala i poradni specjalistycznej.

- Szpital potrzebuje ciszy. Otóż nie. Staję przed państwem wraz z innymi pracownikami SPZOZ w Sanoku, aby wyraźnie sprzeciwić się tej manipulacyjnej i tchórzliwej narracji. Dość ciszy - mówił Marcin Patronik, psycholog zatrudniony w Poradni Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Sanoku.

Jak podkreślał, brak informacji powoduje niepokój wśród personelu i pacjentów.

- Obiecywaliście, że do 15 sierpnia zostanie ustalony plan naprawczy. Każdy z nas ma prawo poznać ten plan, ponieważ mamy prawo do informacji. Potraktowaliście państwo pracowników szpitala i przychodni w sposób nieuczciwy i niegodny. Odarliście nas z szacunku - mówił.

Marcin Patronik
Marcin Patronik
Źródło zdjęcia: Piotr Olechniewicz/Polskie Radio Rzeszów

Patronik zwracał uwagę także na odejścia lekarzy i redukcję personelu.

- W tej ciszy zwalniani są pracownicy, a lekarze składają wypowiedzenia. Czy taka sytuacja rzeczywiście potrzebuje ciszy? Nie. Każdy pacjent ma prawo wiedzieć, czy będzie mógł kontynuować rozpoczęte leczenie. A jeśli nie będzie mógł go kontynuować, potrzebuje czasu, żeby znaleźć inną placówkę leczniczą - mówił.

Jak dodawał, odpływ lekarzy może mieć bezpośrednie konsekwencje dla funkcjonowania szpitala.

- Chcemy wiedzieć, co zostanie zrobione, aby powstrzymać odpływ lekarzy z sanockiego szpitala. Brak lekarzy to brak możliwości realizacji kontraktów z NFZ. A to generuje ryzyko ciągłości realizacji świadczeń medycznych - mówił.

Pracownicy domagali się także wyjaśnień w sprawie obniżenia wynagrodzeń.

- Żądamy podania podstawy prawnej takiego działania. Prawda jest taka, że personel zwyczajnie zrzuca się na naprawianie błędów i zaniedbań, za które nawet nie wiadomo, kogo można pociągnąć do odpowiedzialności - powiedział Patronik.

Wotum nieufności wobec dyrektorki

Małgorzata Sawicka, szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w SPZOZ w Sanoku, przekazała w imieniu organizacji związkowych wotum nieufności wobec Wioletty Kacperskiej.

Związkowcy zarzucają dyrektorce m.in. brak doświadczenia w zarządzaniu placówką ochrony zdrowia, błędne decyzje menedżerskie, naruszanie praw pracowniczych oraz prowadzenie polityki kadrowej bez dialogu ze stroną związkową. Kacperska z wykształcenia jest prawniczką, ostatnie osiem lat pełniła funkcję dyrektorki SPA w Hotelu Arłamów. 

Wskazują także na pomniejszanie wynagrodzeń, niewypłacanie części należnych świadczeń oraz brak ustawowych podwyżek dla pracowników niemedycznych. Zarzucają dyrekcji również działania, które ich zdaniem mogą prowadzić do omijania przepisów dotyczących zwolnień grupowych, niezgodne z prawem wykorzystywanie monitoringu oraz niewłaściwe przekazywanie potrącanych z pensji składek.

Związkowcy przekonują, że działania te narażają szpital na kolejne spory sądowe i koszty, a także destabilizują jego funkcjonowanie. Zażądali natychmiastowego odwołania dyrektorki.

- Strona związkowa oświadcza, że w przypadku braku natychmiastowych działań ze strony organu założycielskiego oraz w związku z łamaniem praw pracowniczych podejmiemy wszelkie prawem przewidziane kroki, włączając w to uruchomienie procedury sporu zbiorowego oraz złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury - powiedziała Sawicka.

Sytuację w sanockim szpitalu bada prokuratura

Sprawą sytuacji finansowej sanockiego szpitala zajmuje się również prokuratura. Zarząd Powiatu Sanockiego złożył wniosek o zbadanie sytuacji placówki.

- Taki wniosek wpłynął. Trwają czynności sprawdzające - powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Dopiero po ich zakończeniu prokurator podejmie decyzję, czy istnieją przesłanki do wszczęcia śledztwa.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
Czarno na białym
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
30 min
pc
Miną lata, zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
SzpitalSanokNarodowy Fundusz ZdrowiaSamorządprotestPodkarpacie
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Polsko-czeski projekt. Podpisano porozumienie
BIZNES
Granica polsko-białoruska (Kopczany, 23.08.2021)
Ograniczenie lotów na wschodniej granicy Polski odnowione
Polska
imageTitle
Znakomita odpowiedź Polek. Półfinał z Włoszkami coraz bliżej
RELACJA
Kokaina za blisko 20 mln zł przechwycona w porcie w Gdyni
Kokaina warta 20 milionów w "złomie" z Brazylii
Trójmiasto
imageTitle
Ważna decyzja Roberta Korzeniowskiego. Ambitne plany dotyczące PKOl
EUROSPORT
W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces żołnierza oskarżonego o atak maczetą
Żołnierz oskarżony o atak maczetą. "Sytuacja była ekstremalna"
Alicja Glinianowicz
Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz w Sejmie
Jak Krystyna Pawłowicz neguje swoją polityczną przeszłość
Szymon Rębowski
Miał zawał (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zawał. Stał pod drzwiami szpitala i naciskał dzwonek, nikt nie otworzył
Lublin
Chińskie samochody elektryczne
Elektryki w odwrocie. Udział aut na baterie w polskim rynku mocno w dół
BIZNES
Wypadek na autostradzie A1
Tragiczny wypadek na A1. Areszt dla kierowcy
Katowice
23-latek miał podawać się za pracownika banku (zdjęcie ilustracyjne)
Pozew w związku z zasadami śledzenia w aplikacjach
BIZNES
Kraty, więzienie
Matka oskarżona o molestowanie syna i sprzedaż nagrań
Rzeszów
Pędziła 172 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Wracała po telefon. Jechała tak szybko, że straciła prawo jazdy
Opole
Rafał Zaorski wyprowadzany z siedziby delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach
Trzy osoby zatrzymane. Zakończyły się czynności w prokuraturze
Polska
Marius Borg Hoeiby podczas uroczystego przeniesienia trumny Haralda V w Pałacu Królewskim w Oslo
Prokuratura postawiła na swoim w sprawie królewskiego pasierba
Świat
Filipińska para wzięła ślub w zalanym kościele
Para młoda brodziła w wodzie po pas. Nagranie
METEO
Krowy, rolnictwo, hodowla
Zakaz dla mięsa z Brazylii już działa. Co z uruchomieniem klauzuli ochronnej
BIZNES
Karol Nawrocki
Jest deklaracja prezydenta w sprawie przesłuchania
Polska
Zamknięta szkoła w Sękocinie
Szkoła zamknięta, dzieci uczą się w lesie. Spór o prywatną placówkę pod Warszawą
Klaudia Kamieniarz, Aleksandra Kąkol
shutterstock_2100164293_1
Ekstremalna przejażdżka skończyła się operacją mózgu. Lekarz ostrzega
Agata Daniluk
Rysy w Tatrach
Turyści potrzebowali pomocy, dronami dostarczyli im sprzęt
Kraków
Uber
Uber redukuje koszty i zatrudnienie. Największe zwolnienia od 2020 roku
BIZNES
Piotr Masłowski
Nowy wiceminister w resorcie energii
BIZNES
Maciej Wewiór Marcin Przydacz
Wewiór odpowiada Przydaczowi. "Próba naśmiewania się z obcego państwa"
Polska
Zwierzęta biegały luzem
Konie biegły w stronę dróg ekspresowych
Lublin
Pakunki na ławce przy Żupniczej
Pakunki, taśma i wystające kable. Pokazali zdjęcia
WARSZAWA
Kopenhaga
Rosyjskie operacje sabotażowe w Danii? Szef kontrwywiadu o tym, co wykryto
Świat
Zderzenie pociągu z ciężarówką na stacji Gdańsk-Lipce
Zderzenie ciężarówki z pociągiem osobowym
Trójmiasto
Niecodzienny widok w zalewie Mrożyczka w Głownie
"Poszedłem na ryby, a tu takie rzeczy"
Łódź
imageTitle
Amerykanin zachwycił przed własną publicznością. "Wymiana turnieju"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica