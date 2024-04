Niedźwiedź "sieje postrach między ludźmi". Ostrzeżenia przed majówką

Nie ukrywam, że niedźwiedź trochę sieje postrach między ludźmi. Mam nadzieję, że wrócił do swojego naturalnego środowiska - przyznaje Wojciech Żółkiewicz, sołtys Bykowców niedaleko Sanoka na Podkarpaciu, gdzie zauważono drapieżnika. W tej samej gminie niedźwiedzia odławiano już w zeszłym roku. - Rozwalił klatkę z królikami, do kurnika wszedł, chodził między domami - przypomina Żółkiewicz. Przed majówką gmina zaapelowała o zachowanie ostrożności.

Niedźwiedź w gminie Sanok. Władze ostrzegają

Wcześniej podobne ostrzeżenia wydały władze gminy. - Należy pamiętać o tym, że niedźwiedź może być niebezpieczny dla człowieka i kiedy poczuje zagrożenie może zaatakować, dlatego apelujemy do mieszkańców, aby byli ostrożni. Wracając późno wieczorem do domu, warto z kimś się umówić i wracać we dwójkę, jeśli jest możliwość to zadzwonić po kogoś, kto może pod nas podjechać, odwieźć do domu. Niedźwiedź to niebezpieczne zwierzę, nieprzewidywalne, nigdy nie wiadomo, jak się zachowa, zaatakuje czy odejdzie, dlatego przede wszystkim należy unikać kontaktu z tym drapieżnikiem - instruuje Agnieszka Marszałek, kierowniczka Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sanok.