Nielegalny rajd po lesie. Motocyklista wjechał w strażnika i uciekł pieszo

Władze Dominikany zdecydowały o przekazaniu podejrzanego Pawła Szopy do Polski w ramach deportacji. Trwają uzgodnienia co do daty przekazania - poinformowała Prokuratura Krajowa. Szopa został zatrzymany przez miejscowe organy ścigania w Dominikanie. Szopa był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, wystawiono za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania.