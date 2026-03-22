Wjechali autem w sklep, na miejscu zostawili 22-latkę i uciekli

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku do którego doszło w sobotę (21 marca) przed godziną 23 na ulicy Armii Krajowej w Brzozowie. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierowca opla nie zachował ostrożności, wjechał w metalową barierkę, a następnie uderzył w budynek sklepu.
Zostawili 22-latkę na miejscu i uciekli
- W pojeździe podróżowało trzech mężczyzn i jedna kobieta. Mężczyźni oddalili się z miejsca zdarzenia. Na miejscu policjanci zastali kobietę - 22 letnią mieszankę powiatu jasielskiego. 22 latka była nietrzeźwa - przekazała nam st. asp. Joanna Baranowska z brzozowskiej policji.
Kobieta została zatrzymana i będą z nią wykonywane dalsze czynności. Kierowca i dwaj pasażerowie uciekli z miejsca przed przyjazdem na miejsce służb.
Brzozowscy policjanci ustalają przyczyny i dokładny przebieg zdarzenia.
