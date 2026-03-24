Rzeszów

Wjechał autem w sklep i uciekł, na miejscu zostawił 22-latkę. Policja już wie, kto prowadził

Policja ustaliła i zatrzymała kierowcę
Do zdarzenia doszło w powiecie brzozowskim
Źródło: Google Maps
Policja ustaliła kierowcę opla, który w weekend wjechał w budynek sklepu w Brzozowie i uciekł z miejsca zdarzenia. Okazało się, że to 27-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego. Mężczyzna nie miał prawa jazdy, a w jego aucie policjanci znaleźli marihuanę.

W sobotę (21 marca) przed godziną 23 brzozowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że kierowca osobowego opla uderzył w budynek sklepu przy ulicy Armii Krajowej w Brzozowie.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze obok uszkodzonego auta zastali 22-letnią mieszkankę powiatu jasielskiego. Kobieta - jak informowała wówczas policja - była nietrzeźwa. Została zatrzymana do dalszych czynności.

Jak podała brzozowska policja, 22-latka przekazała policjantom, że oplem kierował 27-latek, mieszkaniec powiatu jasielskiego, który wraz z dwoma pasażerami uciekł z miejsca zdarzenia.

Jak ustalili mundurowi, pasażerami byli 30-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego oraz 31-letni mieszkaniec powiatu jasielskiego. Policjanci ustalili także, że kierujący oplem 27-latek nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. W samochodzie funkcjonariusze znaleźli susz roślinny, który - jak potwierdziły wstępne badania - był marihuaną.

Policja ustaliła i zatrzymała kierowcę
Źródło: KPP w Brzozowie

W poniedziałek (23 marca) mężczyzna przyznał się do kierowania samochodem i spowodowania kolizji. Wyjaśnił, że uciekł z miejsca zdarzenia, ponieważ nie ma prawa jazdy. Przyznał też, że zabezpieczony susz należał do niego.

"W sprawie trwają dalsze czynności" - przekazała policja.

Autorka/Autor: ms/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Brzozowie

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica