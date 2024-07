Mała Laura zmarła, rodzice byli pijani. Koniec śledztwa

Do tragicznego zdarzenia doszło 19 sierpnia 2023 roku we wsi Brzezowa w powiecie jasielskim na Podkarpaciu. Około godziny 9 rano służby zostały wezwane do jednego z domów, gdzie doszło do śmierci pięciomiesięcznego dziecka. Na numer alarmowy zadzwonił jeden z członków rodziny.