Zjeżdżali na jabłuszkach i sankach po stromych szlakach parku narodowego

Podczas świąteczno-noworocznej przerwy Bieszczadzki Park Narodowy przeżywał prawdziwe oblężenie. W pogodne dni na popularnych trasach, zwłaszcza na żółtym szlaku z Przełęczy Wyżnej na Połoninę Wetlińską, pojawiły się tłumy turystów. Niestety, jak poinformowała dyrekcja parku, wielu z nich lekceważyło podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące zimą.

Pracownicy zwrócili uwagę, że nagminnie łamano punkt trzeci Zasad Zwiedzania Parku w okresie zimowym, który jasno stanowi, że na szlakach pieszych obowiązuje całkowity zakaz zjazdów na nartach, deskach snowboardowych, sankach oraz tzw. jabłuszkach.

Trasa na Połoninę Wetlińską Źródło: Martyna Sokołowska/tvn24.pl

"Z przerażeniem można było obserwować nie tylko rozkrzyczane dzieci, zjeżdżające stromym szlakiem na 'jabłuszkach' i sankach, ale również rodziców, którzy na to przyzwalali i sami zjeżdżali, narażając zdrowie i życie swoje, swoich pociech, ale także turystów spokojnie wędrujących szlakiem" - przekazali przedstawiciele Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Służby parku podkreślają, że zjazdy na "jabłuszkach" i sankach powodują wyślizgiwanie i szybkie oblodzenie szlaków, co znacząco podnosi ryzyko wypadków i naraża turystów pieszych na niebezpieczne zderzenie, upadki i poważne kontuzje. "Szlaki piesze służą do wędrówki pieszej!" - przypominają pracownicy BdPN.

