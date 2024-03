Maluch po zmroku błąkał się bez opieki i wbiegł na drogę

czytaj dalej

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski udzielił wywiadów czeskim mediom po spotkaniu państw Grupy Wyszehradzkiej. Dziennik "Hospodarske Noviny" zwrócił uwagę, że polski minister często nawiązywał do sprawy planu Czech na przekazanie amunicji dla Ukrainy. Gazeta oceniła, że Sikorski "powracał do tego tematu kilkakrotnie, (...) niemal jakby żałował, że Polacy na to nie wpadli".