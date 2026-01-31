13 lat temu zarejestrował się w bazie. Dziś jego decyzja może uratować życie

Jak pobiera się szpik?

Samo pobranie materiału trwało około trzech godzin. Tuż po zabiegu komórki poleciały do Stanów Zjednoczonych, by trafić do chorej.

Na co dzień Paweł służy na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej wspólnie ze swoim czworonożnym partnerem. Do bazy dawców zarejestrował się ponad 13 lat temu, zainspirowany kolegami z jednostki, którzy promowali ideę dawstwa w ramach współpracy z Fundacją DKMS.

Strażnik graniczny z Podkarpacia oddał szpik Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

– To niesamowita satysfakcja i świadomość, że taki gest może uratować komuś życie – mówi funkcjonariusz.

Trzy kroki do zostania dawcą szpiku Źródło: Fundacja DKMS