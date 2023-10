Zatańczył z tajemniczą blondynką i przepadł. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa Michała Karasia

Sprawę zaginięcia Michała Karasia opisaliśmy szeroko w portalu tvn24.pl na początku września. Chłopak mieszkał w Bielińcu na Podkarpaciu. W sobotę 19 sierpnia 2000 roku wyjechał rowerami z grupą kolegów na dyskotekę do oddalonej o cztery kilometry miejscowości Bieliny. Tam - według ustaleń policji - tańczył z blondynką, z którą miał później wsiąść do samochodu. Policja brała też pod uwagę wersję, że "został wciągnięty" do auta, bo tak relacjonowali świadkowie. Następnie pojazd miał odjechać w nieznanym kierunku. Policji do dzisiaj nie udało się potwierdzić żadnej z tych wersji. Mundurowi nie ustalili też, co stało się z 16-latkiem. Nie odnaleziono też jego ciała.