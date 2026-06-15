Rzeszów Za zabicie jastrzębia może zapłacić nawet 10 milionów złotych Oprac. Martyna Sokołowska |

07.04.2021 | Prawa zwierząt w podręczniku. "To jest ideologizacja. Ja nie wiem, jak ta ideologia się nazywa" Źródło wideo: Renata Kijowska | Fakty TVBN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według ustaleń śledczych mężczyzna 21 listopada 2025 roku w miejscowości Skolin zastawił na łące stalowy potrzask - pułapkę kłusowniczą. Jako przynęty użył dwóch żywych gołębi zamkniętych w klatce. Jak tłumaczył, chciał w ten sposób schwytać jastrzębia, który miał atakować jego przydomowy drób.

Trzy dni później w potrzask wpadł jastrząb zwyczajny objęty ścisłą ochroną gatunkową. Ptak doznał ciężkich obrażeń - złamania i oderwania nogi. Zwierzę znalazła przypadkowa osoba, która powiadomiła policję. Rannego jastrzębia przekazano do lecznicy weterynaryjnej w Przemyślu, jednak ze względu na rozległe obrażenia konieczna była jego eutanazja.

W trakcie przeszukania domu 57-latka funkcjonariusze zabezpieczyli metalową klatkę oraz wnyki, których użył do schwytania ptaka.

Jastrząb jest gatunkiem chronionym

W Polsce wszystkie ptaki drapieżne, w tym jastrząb zwyczajny, objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

- Sprawca chwytając we wnyki i powodując obrażenia ciała u jastrzębia zwyczajnego, skutkujące jego śmiercią, nie tylko znęcał się nad ptakiem, ale także spowodował według kryteriów przyrodniczych istotną szkodę w świecie zwierzęcym. Podejrzany dokonał również niedozwolonego czynu w stosunku do schwytanych gołębi, użytych jako żywa przynęta. Znęcał się bowiem nad tymi ptakami poprzez zadawanie im bólu i cierpień oraz powodując zbędny stres - przekazała Małgorzata Taciuch - Kurasiewicz rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Jastrząb jest w Polsce gatunkiem chronionym Źródło zdjęcia: Shutterstock

Mężczyzna usłyszał zarzuty

57-latkowi przedstawiono zarzuty z artykułu 181 paragraf 3 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania istotnej szkody w świecie zwierzęcym lub roślinnym, w szczególności w odniesieniu do gatunków chronionych. Za to przestępstwo przeciwko środowisku przewidziano karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za przestępstwo artykułu 35 ustęp 1a ustawy o ochronie zwierząt, który dotyczy do znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami, np. poprzez zadawanie im bólu lub cierpienia.

Podejrzany przyznał się do winy. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat, a także obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości od 10 tysięcy złotych do 10 milionów złotych.

Postępowanie znajduje się na końcowym etapie. W najbliższym czasie prokuratura planuje skierowanie aktu oskarżenia do sądu.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo