O zawieszeniu sędziego "zadecydują osoby, które stanowiska zawdzięczają wyłącznie ministrowi"

O zawieszeniu w czynnościach służbowych sędzi Anny Bator-Ciesielskiej rozstrzygał będzie organ, który nie jest sądem bezstronnym i niezawisłym - powiedział adwokat sędzi mecenas Radosław Baszuk. Odniósł się w ten sposób do wniosku rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba skierowanego do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zawieszenie w czynnościach służbowych czworga sędziów. - To sytuacja, w której o zawieszeniu w czynnościach służbowych sędziego zadecydują w pewnym układzie, w pewnym systemie osoby, które swoje stanowiska, funkcje i apanaże zawdzięczają wyłącznie ministrowi sprawiedliwości - dodał.