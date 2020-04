W Polsce potwierdzono 5000 przypadków zakażenia koronawirusem, a 136 pacjentów zmarło. W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 rząd wprowadził stan epidemii. Obowiązuje także zakaz zgromadzeń i szczególne zasady w transporcie publicznym.

Pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, odnotowano w Polsce 4 marca u mężczyzny w wieku 66 lat. Według lekarzy pacjent jest już zdrowy. 20 marca wyszedł ze szpitala.

Do 8 kwietnia Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 5000 przypadków zakażenia. 136 osób zmarło. To 56 kobiet w wieku od 32 do 97 lat oraz 80 mężczyzn w wieku od 37 do 94 lat. Jak podał resort zdrowia, większość z nich cierpiała też na inne schorzenia.

Wprowadzony stan epidemii

20 marca premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu stanu epidemii. Zdecydowano o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy.

Grzywna za złamanie obowiązku kwarantanny wzrosła z pięciu tysięcy do 30 tysięcy złotych.

Premier: wprowadzamy stan epidemii (wypowiedź z 20 marca) TVN24

Limity w sklepach i godziny dla seniorów

31 marca premier Mateusz Morawiecki poinformował o nowych restrykcjach, obowiązujących od 1 i 2 kwietnia.

Zgodnie z nimi sklepy spożywcze, drogerie i apteki w godzinach od 10 do 12 są dostępne wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia. Dodatkowo, każda niepełnoletnia osoba może wyjść z domu tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna.

Na ulicy trzeba zachować wobec drugiej osoby dystans co najmniej dwóch metrów. Dotyczy to również członków rodziny, za wyjątkiem dorosłych opiekujących się dziećmi poniżej 13. roku życia.

Zamknięto parki, bulwary i plaże oraz inne miejsca rekreacji.

Obowiązują limity osób przebywających w sklepach: maksymalnie trzy osoby na jedną kasę. Oznacza to, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to zakupy będzie mogło robić maksymalnie 15 osób. W przypadku targowiska, to maksymalnie 3 klientów na punkt handlowy. Zamknięte zostały zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne oraz tatuażu. W weekendy zamknięte są wszystkie sklepy budowlane.

Sklepy od godziny 10 do 12 dostępne tylko dla osób starszych, powyżej 65 roku życia (wypowiedź z 31 marca) TVN24

Pełne kontrole na granicach, zawieszona działalność restauracji, ograniczenia w przemieszczaniu się i zakaz zgromadzeń

24 marca premier zapowiedział, że w kraju będą obowiązywały ograniczenia w przemieszczaniu się.

Rozporządzenie ministra zdrowia przewiduje cztery wyjątki. Można przemieszczać się do pracy i z pracy. Można także wychodzić z domu w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb, zarówno własnych, jak i osób najbliższych. Przemieszczać się mogą także wolontariusze, którzy walczą z koronawirusem, oraz osoby zmierzające do miejsc kultu religijnego lub wracające stamtąd.

Rozporządzenie wprowadziło także zakaz zgromadzeń (wcześniej mogły odbywać się tylko te, w których uczestniczyło nie więcej niż 50 osób).

W transporcie publicznym maksymalna liczba pasażerów nie może przekroczyć połowy miejsc siedzących w danym środku transportu.

Nowe zasady dotyczą również obrzędów religijnych, w tym mszy świętych, pogrzebów i ślubów. Może w nich uczestniczyć najwyżej pięć osób. Do tego limitu nie wlicza się osób sprawujących obrzędy.

Reguły obowiązywać mają od 25 marca do 11 kwietnia. Większość wprowadzonych wcześniej obostrzeń obowiązuje bez zmian.

Minister zdrowia: Nowe obostrzenia będą obowiązywały do 11 kwietnia (wypowiedź z 24 marca) TVN24

15 marca przywrócone zostały pełne kontrole na granicach, wprowadzony został zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców, a wszyscy obywatele wracający do Polski są poddawani 14-dniowej kwarantannie. Zawieszone zostały też międzynarodowe loty i połączenia kolejowe. Utrzymane zostały czartery, którymi Polacy mogą wrócić do kraju.

Zdecydowano też o zawieszeniu działalności restauracji, pubów, klubów i kasyn z wyłączeniem "jedzenia na dowóz".

Wszystkie sklepy, banki i punkty usługowe pozostają otwarte. Wyjątki dotyczą tych, o których rząd poinformował 31 marca, czyli m.in. salonów fryzjerskich i zakładów kosmetycznych.

25 marca decyzja o zamknięciu granic została przedłużona o 20 dni, czyli do 13 kwietnia. Wprowadzono także nowe obostrzenia dotyczące przekraczania granic przez polskich obywateli pracujących na co dzień za granicą. Osoby te od 27 marca będą poddane rygorowi dwutygodniowej kwarantanny. Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte kwarantanną.

Szpitale przekształcane w szpitale zakaźne

Minister zdrowia Łukasz Szumowski 12 marca zapowiedział zorganizowanie sieci 19 specjalnych szpitali zakaźnych.

16 marca minister poinformował, że sieć szpitali zakaźnych została zatwierdzona, a do przekształconych szpitali zostanie dostarczony sprzęt ochrony osobistej: po tysiąc sztuk maseczek i kombinezonów oraz gogle ochronne.

Zamknięte szkoły, kina, teatry

11 marca premier poinformował o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych - wówczas mówiono o dwóch tygodniach. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński przekazał, że rząd zdecydował o zawieszeniu funkcjonowania instytucji kultury: teatrów, oper, filharmonii, muzeów i kin.

20 marca szef rządu poinformował o przedłużeniu zamknięcia placówek oświatowych i szkół wyższych do Wielkanocy.

Premier: szkoły zamknięte na dwa tygodnie (wypowiedź z 11 marca) TVN24

Odwołane imprezy masowe w kraju

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce podjęta została decyzja o odwołaniu wszystkich imprez masowych - ogłosił 10 marca premier. Zaznaczył, że szczegółowa definicja takich imprez znajduje się w artykule 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zarządzenie dotyczy między innymi meczów piłkarskiej ekstraklasy.

CZYTAJ: Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Zabezpieczone granice

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński poinformował 10 marca, że rozszerzony zostaje zakres kontroli sanitarnej na granicach. Dodał, że kontrole obejmą całą granicę wschodnią, czyli granice: polsko-ukraińską, polsko-białoruską, polsko-rosyjską, a także polsko-litewską.

Kamiński: całość granic Polski będzie zabezpieczona (wypowiedź z 10 marca) TVN24

Pakiet antykryzysowy

Rządowe propozycje uchwalił 28 marca nad ranem Sejm. W pakiecie znalazły się trzy ustawy: specustawa w sprawie wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa, ustawa rozszerzająca kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju oraz nowelizacja ustaw z obszaru ochrony zdrowia, która ma ułatwić walkę z COVID-19.

Pakiet m.in. zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez trzy miesiące. Przewiduje także wypłacanie świadczeń postojowych i dopłat do wynagrodzeń dla pracowników przez państwo. Pracodawcy będą też mogli uelastycznić czas pracy w zakładach. Nowe przepisy zakładają przedłużenie kredytów obrotowych dla firm oraz brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych.

Koronawirus na świecie

8 kwietnia liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na całym świecie przekroczyła 1 milion 441 tysięcy. Zmarło ponad 82 tysiące osób. Ponad 307 tysięcy uważa się za wyleczone.

Naukowcy uważają, że najbardziej prawdopodobnym źródłem pochodzenia wirusa są zwierzęta, ale doszło też do jego transmisji między ludźmi. COVID-19, zakażenie wywołane nowym koronawirusem SARS-CoV-2, może się objawiać gorączką, kaszlem, spłyceniem oddechu i trudnościami w oddychaniu.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Nie istnieje szczepionka chroniąca przed nowym koronawirusem.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne, dotyczące zapobiegania zakażeniom i ich kontroli.

CZYTAJ WIĘCEJ: WHO wprowadza stan zagrożenia zdrowia publicznego

akw

Źródło: tvn24.pl