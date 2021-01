Szczepienia przeciwko COVID-19 - najważniejsze informacje

EMA autoryzowała szczepionkę firm Pfizer i BioNTech

21 grudnia Europejska Agencja Leków zdecydowała o autoryzacji szczepionki wyprodukowanej przez Pfizer/BioNTech. Poinformowano że szczepionka nosi nazwę Comirnaty. W kolejnym kroku Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W wigilijny wieczór z belgijskiej fabryki Pfizera w kilkudziesięciu transportach wyruszyły do krajów kontynentu pierwsze partie szczepionek.