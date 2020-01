Który kandydat na szefa PO z poparciem Sikorskiego? "Nie powiem"

Video: tvn24

Mucha: musimy wygrać Polskę

16.12 | Wygranie dzisiaj szefostwa Platformy, to jest narzędzie do celu. Celem jest wygranie wyborów prezydenckich, wygranie wyborów parlamentarnych i wygranie Polski. Bo dzisiaj Polska jest ciągnięta w stronę, która po prostu wróży jej przepaść. A my musimy wygrać Polskę, i dla tego pokolenia, i dla przyszłych pokoleń. Więc to jest prawdziwy cel - powiedziała w "Tak jest" posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha, która zadeklarowała chęć ubiegania się o szefostwo w swojej partii.

