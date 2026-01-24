Gramy z WOŚP od lat, a jak dobrze znamy Orkiestrę? Quiz

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.
Jak wspomina Jurek Owsiak, początki grania to "dwa telefony analogowe i faks z drewnianą obudową". Obecnie to 120 tysięcy wolontariuszy, którzy wyruszą z 1681 sztabów na ulice, nie tylko w Polsce, ale i wielu krajach świata. To koncerty, te wielkie i małe, niezliczone aukcje, wspólne biegi, morsowanie, działania artystyczne. To miliony serc - tych na kurtkach i koszulkach, ale przede wszystkim tych mocno bijących pod nimi.
Jak zmieniła się WOŚP przez ponad 30 lat grania i jak dużo wiesz o akcji, w którą od dekad angażują się Polacy? Kilka pytań może zaskoczyć.
WOŚP 2026. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery
Źródło: TVN WBD / WOŚP 2026
Osobisty egzemplarz scenariusza do filmu "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego
Wspólne sadzenie drzewa w Waszym ogrodzie
Wizyta w studiu "Dzień Dobry TVN"
Wspólne gotowanie z Darią Górką i Michelem Moranem
Statuetka Grand Press od Piotra Jaconia
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: "Poczytaj mi Marto!"
Specjalne wydanie programu "Wstajesz i wiesz" TVN24
Zaproszenie na finał "Top Model" od Dawida Wolińskiego
Dwuosobowy wyjazd na finał Pucharu Świata w Planicy od TVN Warner Bros. Discovery
Dzień na planie i rola epizodyczna w serialu "Szpital Św. Anny"
Dzień na planie serialu "Detektywi"
Statuetka Grand Press od Piotra Jaconia
Wizyta w studiu "Podcastu Politycznego" TVN24+
Książka Tomasza Sianeckiego "Szklane ukłony'"
Zestaw książęk od Justyny Sucheckiej i Natalii Szostak
Katarzyna Kolenda-Zaleska, Paulina Krupińska i Joanna Koroniewska oferują rakietę Igi Świątek i wspólny trening
Nieprofesjonalna usługa gastronomiczna od Piotra Kraśko, Agaty Adamek i Radomira Wita
Bartek Dajnowski przepyta Wasze dzieci
Rysunek satyryczny "Prawda" autorstwa Wojciecha Zimińskiego
Plakat autorstwa Andy'ego Warhola od Moniki Olejnik
Radosław Mróz zaprasza na wspólne morsowanie
Wspólne wejście na dowolnie wybraną górę z Robertem Kantereitem
Mikołaj Roznerski zaprasza na wspólną kolację
Paulina Krupińska zaprasza na plan programu "Mam Talent!"