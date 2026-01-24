Gramy z WOŚP od lat, a jak dobrze znamy Orkiestrę? Quiz

Po raz dziesiąty TVN gra z WOŚP jako główny partner medialny Źródło: TVN

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Jak wspomina Jurek Owsiak, początki grania to "dwa telefony analogowe i faks z drewnianą obudową". Obecnie to 120 tysięcy wolontariuszy, którzy wyruszą z 1681 sztabów na ulice, nie tylko w Polsce, ale i wielu krajach świata. To koncerty, te wielkie i małe, niezliczone aukcje, wspólne biegi, morsowanie, działania artystyczne. To miliony serc - tych na kurtkach i koszulkach, ale przede wszystkim tych mocno bijących pod nimi.

Jak zmieniła się WOŚP przez ponad 30 lat grania i jak dużo wiesz o akcji, w którą od dekad angażują się Polacy? Kilka pytań może zaskoczyć.

WOŚP 2026. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery Źródło: TVN WBD / WOŚP 2026 Osobisty egzemplarz scenariusza do filmu "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego Wspólne sadzenie drzewa w Waszym ogrodzie Wizyta w studiu "Dzień Dobry TVN" Wspólne gotowanie z Darią Górką i Michelem Moranem Statuetka Grand Press od Piotra Jaconia Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: "Poczytaj mi Marto!" Specjalne wydanie programu "Wstajesz i wiesz" TVN24 Zaproszenie na finał "Top Model" od Dawida Wolińskiego Dwuosobowy wyjazd na finał Pucharu Świata w Planicy od TVN Warner Bros. Discovery Dzień na planie i rola epizodyczna w serialu "Szpital Św. Anny" Dzień na planie serialu "Detektywi" Wizyta w studiu "Podcastu Politycznego" TVN24+ Książka Tomasza Sianeckiego "Szklane ukłony'" Zestaw książęk od Justyny Sucheckiej i Natalii Szostak Katarzyna Kolenda-Zaleska, Paulina Krupińska i Joanna Koroniewska oferują rakietę Igi Świątek i wspólny trening Nieprofesjonalna usługa gastronomiczna od Piotra Kraśko, Agaty Adamek i Radomira Wita Bartek Dajnowski przepyta Wasze dzieci Rysunek satyryczny "Prawda" autorstwa Wojciecha Zimińskiego Plakat autorstwa Andy'ego Warhola od Moniki Olejnik Radosław Mróz zaprasza na wspólne morsowanie Wspólne wejście na dowolnie wybraną górę z Robertem Kantereitem Mikołaj Roznerski zaprasza na wspólną kolację Paulina Krupińska zaprasza na plan programu "Mam Talent!"