Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Quizy

Gramy z WOŚP od lat, a jak dobrze znamy Orkiestrę? Quiz

Światełko do Nieba
Po raz dziesiąty TVN gra z WOŚP jako główny partner medialny
Źródło: TVN
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zna każdy Polak. Ale jak dobrze? Sprawdźmy to w naszym specjalnym "orkiestrowym" quizie.

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

"Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - tak brzmi hasło 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Jak wspomina Jurek Owsiak, początki grania to "dwa telefony analogowe i faks z drewnianą obudową". Obecnie to 120 tysięcy wolontariuszy, którzy wyruszą z 1681 sztabów na ulice, nie tylko w Polsce, ale i wielu krajach świata. To koncerty, te wielkie i małe, niezliczone aukcje, wspólne biegi, morsowanie, działania artystyczne. To miliony serc - tych na kurtkach i koszulkach, ale przede wszystkim tych mocno bijących pod nimi.

Jak zmieniła się WOŚP przez ponad 30 lat grania i jak dużo wiesz o akcji, w którą od dekad angażują się Polacy? Kilka pytań może zaskoczyć.

WOŚP 2026. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

Źródło: TVN WBD / WOŚP 2026
Osobisty egzemplarz scenariusza do filmu "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego
Osobisty egzemplarz scenariusza do filmu "Dom dobry" Wojtka Smarzowskiego
Teraz oglądasz
Wspólne sadzenie drzewa w Waszym ogrodzie
Wspólne sadzenie drzewa w Waszym ogrodzie
Teraz oglądasz
Wizyta w studiu "Dzień Dobry TVN"
Wizyta w studiu "Dzień Dobry TVN"
Teraz oglądasz
Wspólne gotowanie z Darią Górką i Michelem Moranem
Wspólne gotowanie z Darią Górką i Michelem Moranem
Teraz oglądasz
Statuetka Grand Press od Piotra Jaconia
Statuetka Grand Press od Piotra Jaconia
Teraz oglądasz
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: "Poczytaj mi Marto!"
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: "Poczytaj mi Marto!"
Teraz oglądasz
Specjalne wydanie programu "Wstajesz i wiesz" TVN24
Specjalne wydanie programu "Wstajesz i wiesz" TVN24
Teraz oglądasz
Zaproszenie na finał "Top Model" od Dawida Wolińskiego
Zaproszenie na finał "Top Model" od Dawida Wolińskiego
Teraz oglądasz
Dwuosobowy wyjazd na finał Pucharu Świata w Planicy od TVN Warner Bros. Discovery
Dwuosobowy wyjazd na finał Pucharu Świata w Planicy od TVN Warner Bros. Discovery
Teraz oglądasz
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: "Poczytaj mi Marto!"
Marta Kuligowska dla WOŚP 2026: "Poczytaj mi Marto!"
Teraz oglądasz
Dzień na planie i rola epizodyczna w serialu "Szpital Św. Anny"
Dzień na planie i rola epizodyczna w serialu "Szpital Św. Anny"
Teraz oglądasz
Dzień na planie serialu "Detektywi"
Dzień na planie serialu "Detektywi"
Teraz oglądasz
Statuetka Grand Press od Piotra Jaconia
Statuetka Grand Press od Piotra Jaconia
Teraz oglądasz
Wizyta w studiu "Podcastu Politycznego" TVN24+
Wizyta w studiu "Podcastu Politycznego" TVN24+
Teraz oglądasz
Książka Tomasza Sianeckiego "Szklane ukłony'"
Książka Tomasza Sianeckiego "Szklane ukłony'"
Teraz oglądasz
Zestaw książęk od Justyny Sucheckiej i Natalii Szostak
Zestaw książęk od Justyny Sucheckiej i Natalii Szostak
Teraz oglądasz
Katarzyna Kolenda-Zaleska, Paulina Krupińska i Joanna Koroniewska oferują rakietę Igi Świątek i wspólny trening
Katarzyna Kolenda-Zaleska, Paulina Krupińska i Joanna Koroniewska oferują rakietę Igi Świątek i wspólny trening
Teraz oglądasz
Nieprofesjonalna usługa gastronomiczna od Piotra Kraśko, Agaty Adamek i Radomira Wita
Nieprofesjonalna usługa gastronomiczna od Piotra Kraśko, Agaty Adamek i Radomira Wita
Teraz oglądasz
Bartek Dajnowski przepyta Wasze dzieci
Bartek Dajnowski przepyta Wasze dzieci
Teraz oglądasz
Rysunek satyryczny "Prawda" autorstwa Wojciecha Zimińskiego
Rysunek satyryczny "Prawda" autorstwa Wojciecha Zimińskiego
Teraz oglądasz
Plakat autorstwa Andy'ego Warhola od Moniki Olejnik
Plakat autorstwa Andy'ego Warhola od Moniki Olejnik
Teraz oglądasz
Radosław Mróz zaprasza na wspólne morsowanie
Radosław Mróz zaprasza na wspólne morsowanie
Teraz oglądasz
Wspólne wejście na dowolnie wybraną górę z Robertem Kantereitem
Wspólne wejście na dowolnie wybraną górę z Robertem Kantereitem
Teraz oglądasz
Mikołaj Roznerski zaprasza na wspólną kolację
Mikołaj Roznerski zaprasza na wspólną kolację
Teraz oglądasz
Paulina Krupińska zaprasza na plan programu "Mam Talent!"
Paulina Krupińska zaprasza na plan programu "Mam Talent!"
Teraz oglądasz

Autorka/Autor: Ewa Żebrowska//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
WOŚP 2026TVN
Czytaj także:
Sobolew
Psy zaniedbane i chore, właściciel schroniska z zarzutami. Co się dzieje w Sobolewie
WARSZAWA
Iga Świątek - Anna Kalinska
Jest źle. Niezrozumiała zapaść Świątek i set dla Rosjanki
RELACJA
Żarłacz tępogłowy
Prawie tydzień walczył o życie. Zmarł 12-latek zaatakowany przez rekina
METEO
shutterstock_2369169197
Rajska wyspa bez dróg, prądu i tłumów. "Podróż do czasów prehistorycznych"
BIZNES
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
METEO
Członkowie Wspólnoty Sant’Egidio przygotowują i rozdają gorące posiłki osobom starszym oraz potrzebującym na jednym z osiedli mieszkaniowych w Kijowie (23 stycznia 2026 roku)
Kolejny okrutny atak. Ponad milion Ukraińców bez prądu
Collegium Humanum
Windykacja błyskawiczna, dziekanaty "martwe. Problemy studentów byłego Collegium Humanum
Katarzyna Kędra
shutterstock_2515397601
Emerytalny rekordzista. Oto najwyższe świadczenie
BIZNES
Nawrocki
Nawrocki zaprosił szefową KRS na spotkanie
Polska
imageTitle
Niespodziewana porażka mistrzów. Mały rewanż za finał
EUROSPORT
Przygotowania przed zimową burzą na lotnisku w Atlancie, 23.01.2026
Siedem tysięcy odwołanych lotów, stan wyjątkowy w 16 stanach
METEO
imageTitle
Mistrzyni gra dalej, jej koleżanki również. Amerykański dzień w Australii
EUROSPORT
32. Finał WOŚP
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Karol Nawrocki
Nawrocki o polskich żołnierzach i Afganistanie. "Nie ma wątpliwości"
Polska
imageTitle
Stoch chorążym na igrzyskach? "To na pewno byłby zaszczyt"
EUROSPORT
Scott Bessent
Sekretarz skarbu USA poparł separatystów w kanadyjskiej prowincji
Po osuwisku w regionie Jawa Zachodnia
Osuwisko pochłonęło domy. Szukają 82 osób
METEO
imageTitle
Męczarnie Sinnera. Skorzystał na nowych przepisach
EUROSPORT
imageTitle
Decydująca walka o medale MŚ. O której dzisiaj loty w Oberstdorfie?
EUROSPORT
Polscy żołnierze w Afganistanie
"To myśmy walczyli za Amerykę. Trzeba o tym mówić głośno i wyraźnie"
Polska
Julio Iglesias
Hiszpańska prokuratura zdecydowała w sprawie Julio Iglesiasa
imageTitle
Piekielny upał uderzył w Melbourne. Grać się nie dało
EUROSPORT
Gołoledź w Szczecinie
IMGW ostrzega. Pomarańczowe alarmy przez cały dzień
METEO
Obrady Sejmu
Sejm odrzucił kandydatury PiS do Trybunału Konstytucyjnego
Polska
Lokal, w którym doszło do tragedii, należy do korsykańskiego małżeństwa Jessiki i Jacques’a Morettich
"Hańba". Sąd zdecydował w sprawie właściciela baru, w którym doszło do tragedii
Przemoc relacyjna wśród uczniów jest najbardziej dotkliwa
Jak rozpoznać, że twoje dziecko mierzy się z przemocą w szkole?
Iga Dzieciuchowicz
Nastolatkowie "sharentingujących" rodziców są bardziej narażeni na hejt w internecie
Hejt to nie "konflikt", a ryzyko śmierci
Iga Dzieciuchowicz
Monika Zięba z córką Julią
Na pogrzebie były trzy krzesła. Dla rodziców Julii i jej chłopaka
Iga Dzieciuchowicz
Mariusz Błaszczak i Dariusz Klimczak na sali sejmowej
Awantura w Sejmie. Minister przyznaje: nieparlamentarnie się wyrażaliśmy
Polska
Luwr
Policja ostrzegała Luwr na kilka tygodni przed włamaniem
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica