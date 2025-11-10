11 pytań na 11 listopada. Znasz odpowiedzi?

Tak Polacy świętowali rocznicę odzyskania niepodległości Źródło: Paulina Chacińska/Fakty po Południu TVN24

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. "Święta miłości kochanej ojczyzny. Czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny. Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe" - pisał poeta. Który? Pamiętamy ze szkoły, że Ignacy Krasicki. A kto był autorem polskiego hymnu? Mateusz Wiktorowicz, twórca internetowy, pytał o to polskich polityków na korytarzach sejmowych - nie wszyscy umieli odpowiedzieć na to pytanie. - Wyspiański, Wysocki? - zgadywał poseł Robert Telus. - Józef... Wybicki, też na W. - dostał podpowiedź.

Wiedzę warto sobie odświeżać, a jednym ze sposobów na to może być nasz quiz. Oto 11 pytań na 11 listopada.

