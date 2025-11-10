Logo strona główna
11 pytań na 11 listopada. Znasz odpowiedzi?

Józef Piłsudski i Ignacy Paderewski
Tak Polacy świętowali rocznicę odzyskania niepodległości
Źródło: Paulina Chacińska/Fakty po Południu TVN24
Jak dobrze znasz historię Polski? Czy wiesz na przykład, kto jest autorem polskiego hymnu? Zapytani o to na korytarzu sejmowym, niektórzy posłowie mieli problem z przypomnieniem sobie nazwiska Józefa Wybickiego.

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. "Święta miłości kochanej ojczyzny. Czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny. Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe" - pisał poeta. Który? Pamiętamy ze szkoły, że Ignacy Krasicki. A kto był autorem polskiego hymnu? Mateusz Wiktorowicz, twórca internetowy, pytał o to polskich polityków na korytarzach sejmowych - nie wszyscy umieli odpowiedzieć na to pytanie. - Wyspiański, Wysocki? - zgadywał poseł Robert Telus. - Józef... Wybicki, też na W. - dostał podpowiedź.

Wiedzę warto sobie odświeżać, a jednym ze sposobów na to może być nasz quiz. Oto 11 pytań na 11 listopada.

Nie jesteś miękiszonem? Udowodnij to w naszym quizie

Tak, do ciebie mówię! Do tablicy. Sprawdzimy twoją wiedzę!

Kto to powiedział? Znany polityk czy bohater serialu?

Edukacja zdrowotna nie jest potrzebna? Zrób quiz i sprawdź swoją wiedzę

Pytania z podręczników szkoły podstawowej. Łatwizna?

Autorka/Autor: zeb

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia

QuizŚwięto Niepodległości
