"Co tu się do diabła stało". Sprawdźcie w naszym quizie

Jeszcze siedem piątków i będziemy cieszyć się wspólnie ostatnim zimowym quizem. Żeby umilić czekanie i rozgrzać jakoś palce, jak co tydzień proponujemy siedem pytań o wydarzenia mijającego tygodnia. Jak to często ostatnio, mocno obfitującego w mrożące krew w żyłach informacje.

