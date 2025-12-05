Przy tym quizie na pewno nie zaśniecie

Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu (2.12.2025) Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Pytanie pierwsze, czy wetariusz jest odwrotnością notariusza? Pytanie niepunktowane, szukamy po prostu dobrego słowa. Nasz prezydent, w odróżnieniu od poprzednika, używa pióra raczej oszczędnie. Raz ucieszy kryptofanów, to znów zasmuci wielbicieli piesków. My mamy nadzieję, że nasz quiz ani Was nie zasmuci, ani nie uśpi. Podpowiedzi tradycyjnie poniżej.

Jak Donald Trump nazywa swojego poprzednika? Jaką nazwę nosi ustawa wprowadzająca zakaz trzymania psów na uwięzi? Gdzie pojawił się w czwartek Zbigniew Ziobro? Jarosław Kaczyński nazwał Marka Suskiego niezwykle utalentowanym... Czym naprawiono bramkę na meczu Avii Świdnik? Ile obecnie wynosi główna stopa procentowa NBP? Nasi redakcyjni koledzy nominowani do nagród Grand Press