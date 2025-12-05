Logo strona główna
Redakcja poleca:

Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Przy tym quizie na pewno nie zaśniecie

Quiz na 5TEK
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu (2.12.2025)
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Prezydent Trump mocno zadumał się w tym tygodniu nad losami świata. My proponujemy zadumę nieco mniejszego kalibru - piątkowy quiz z wydarzeń mijającego tygodnia. 

Pytanie pierwsze, czy wetariusz jest odwrotnością notariusza? Pytanie niepunktowane, szukamy po prostu dobrego słowa. Nasz prezydent, w odróżnieniu od poprzednika, używa pióra raczej oszczędnie. Raz ucieszy kryptofanów, to znów zasmuci wielbicieli piesków. My mamy nadzieję, że nasz quiz ani Was nie zasmuci, ani nie uśpi. Podpowiedzi tradycyjnie poniżej. 

Jak Donald Trump nazywa swojego poprzednika? Jaką nazwę nosi ustawa wprowadzająca zakaz trzymania psów na uwięzi? Gdzie pojawił się w czwartek Zbigniew Ziobro? Jarosław Kaczyński nazwał Marka Suskiego niezwykle utalentowanym... Czym naprawiono bramkę na meczu Avii Świdnik? Ile obecnie wynosi główna stopa procentowa NBP? Nasi redakcyjni koledzy nominowani do nagród Grand Press

Autorka/Autor: Adam Michejda

Źródło: tvn24.pl

QuizPolitykaDonald TrumpKarol Nawrocki
festiwal kolorow shutterstock_2453913511_1
Poznaliśmy kolor roku 2026
BIZNES
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć w Polsce może zmienić właściciela. Minister zabrał głos
BIZNES
Puma
W pobliżu szkoły pojawiła się puma
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński pytany o wystąpienie Ziobry. "Nic o tym nie wiem"
Polska
Sejm
Sejm zdecydował w sprawie budżetu
BIZNES
imageTitle
Losowanie grup MŚ 2026. Relacja na żywo z ceremonii [WYNIKI]
EUROSPORT
Chińskie okręty na Morzu Filipińskim, widoczny m.in. niszczyciel rakietowy, 3 grudnia 2025
Okręty pojawiły się wzdłuż wszystkich wybrzeży. W rządowych mediach cisza
Maciej Michałek
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix przejmie część Warner Bros. Discovery
BIZNES
Tragiczny wypadek w Magnuszewie
Pijany wjechał w pieszych, trzy osoby zginęły. Wyrok
WARSZAWA
Postawę świadków wypadku zarejestrowała kamera monitoringu
Pieszy zmarł po wypadku. Wstrząsająca postawa świadków
Lublin
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zamkną ulice, kierowcy pojadą objazdami. Ruszają prace w trzech dzielnicach
WARSZAWA
Papież Leon XIV
Papież: to jest pilna kwestia
BIZNES
Eurofighter Typhoon RAF
Niemieckie myśliwce w Polsce. "Rozpoczną pełnienie dyżurów bojowych"
Polska
cisnienie nadcisnienie shutterstock_2597624541
Rewolucyjny test na nadciśnienie. "Udało się zwizualizować chorobę"
Anna Bielecka
Służby pracują na przejeździe kolejowym na Bałtyckiej w Poznaniu
"Niezidentyfikowany przedmiot przy torach". Ruch pociągów wstrzymany
Poznań
Mgły w Polsce
Tu pogoda sprawi kłopoty. IMGW ostrzega
METEO
Akt oskarżenia trafił do sądu. Księdzu grozi do 30 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
Szokujące ustalenia śledczych. Księdzu grozi 30 lat więzienia
Katowice
pap_20251027_0Y0 (1)
Gigant wyprzedaje stacje paliw i rafinerie. Nowy chętny
BIZNES
shutterstock_2105498867
Tym produktom coraz częściej mówimy: "Nie". Ale to wciąż za mało
Zdrowie
Nowy projekt rządu Ślub Plus? Ależ tu namieszali
Nowy projekt rządu "Ślub Plus"? Ależ tu namieszali
Gabriela Sieczkowska
Głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o kryptowaktywach
Jest decyzja w sprawie weta Nawrockiego
BIZNES
Deszcz, jesień, zima, grudzień, Polska
Eksplozja ciepła w grudniu. Może być nawet 15 stopni
METEO
Amerykańska policja
Napisała książkę o stracie męża, jest oskarżona o jego zabójstwo
Świat
imageTitle
Setne zwycięstwo Kleabo w Pucharze Świata. Szwedki z całym podium
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent o ochronie zdrowia. Wszystko, co powiedział dziś Karol Nawrocki
Zdrowie
RedNote aplikacja, chiński Instagram, Chiny internet, media społecznościowe
Oskarżenia władz w sprawie popularnej aplikacji. Jest decyzja w sprawie blokady
BIZNES
Waldemar Żurek
"Przedstawiciel prezydenta nie odpowiedział na rzecz zasadniczą"
Polska
imageTitle
Wyjaśniła się przyszłość Michała Kwiatkowskiego
EUROSPORT
mezczyzna szpital tomografia shutterstock_2452325963
Limity na tomografię i rezonans magnetyczny? "To nieakceptowalne"
Anna Bielecka
Ślad dinozaura
Tutaj dinozaury mogły stać w korkach
METEO
