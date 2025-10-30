Rozwiązanie tego quizu to prawdziwy horror. Zmierz się z nim przed Halloween

Warto oglądać horrory. Są argumenty psychologiczne i kulturowe Źródło: Ewelina Witenberg | Fakty po południu TVN24

Halloween, czyli obchodzone 31 października święto duchów, przybyło do Polski w latach 90. ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jest obchodzone wyjątkowo hucznie. Towarzyszą mu parady przebierańców i imprezy, a mieszkańcy bogato dekorują swoje domy, ustawiając w ogrodach dynie, nagrobki i rozwieszając szkielety. Dzieci pukają zaś do drzwi z okrzykiem: "cukierek albo psikus" i zbierają słodkości.

Popularną halloweenową rozrywką są spotkania ze znajomymi, przebieranie się w straszne stroje i wspólne oglądanie horrorów. Jeśli lubicie ten wieczór i związane z nim klimaty, mamy propozycję. Przed Halloween sprawdźcie, co wiecie o samym dniu i towarzyszących mu strachach.

