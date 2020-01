Proboszcz podliczył zbiórkę i podzielił parafian. Jedni zasługują na "szacun", reszta to "skąpcy i kpiarze"

Video: tvn24

Arena Idei w TVN24. Część pierwsza

18.03 | Nasze miejsce jest z tymi, którzy się źle mają, bo do nich przychodzi ten, który założył naszą religię, który jest dla nas głównym punktem odniesienia - mówił w ramach "Areny Idei" w TVN24 Szymon Hołownia, dziennikarz, pisarz i publicysta. Jak dodał, jeżeli to rozumiemy, "to jesteśmy chrześcijanami i wtedy możemy w demokracji albo innym ustroju korzystać z tego miana". Goście debaty zorganizowanej w Europejskim Centrum Solidarności zastawiali się, "czy Kościół wspiera polską demokrację".

