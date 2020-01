Sędzia Radzik pozwie posła Budkę. "Ten człowiek nie ma wstydu"

Przemysław Radzik, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów, zapowiedział w poniedziałek skierowanie prywatnego aktu oskarżenia i wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Borysowi Budce. Chodzi o słowa Budki, który zarzucił rzecznikowi dyscyplinarnemu, że ten działa na polecenie szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Sędzia Przemysław Radzik, zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych stwierdził, że Borys Budka kłamie, a rzecznik dyscyplinarny sędziów i zastępca rzecznika dyscyplinarnego "nie otrzymywali żadnych poleceń lub wskazówek co do wykonywania swoich czynności". Zareagował w ten sposób na zarzut Budki, który mówił, że rzecznik dyscyplinarny sędziów działa na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

"W najbliższych dniach moi pełnomocnicy skierują prywatny akt oskarżenia i wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Budce" - zapowiedział Radzik na Twitterze.



Poseł @bbudka w @Rozmowa_RMF kłamie. RDSSP i ZRDSSP nigdy i od nikogo nie otrzymywali żadnych poleceń lub wskazówek co do wykonywania swoich czynności.



W najbliższych dniach moi pełnomocnicy skierują prywatny akt oskarżenia i wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Budce. pic.twitter.com/uKurx2ctLK — Przemysław W. Radzik (@ZRDSSP_Radzik) 6 stycznia 2020

Budka: rzecznik dyscyplinarny groził sędziom na polecenie Ziobry

Do wpisu z tą zapowiedzią załączył fragment rozmowy Borysa Budki na antenie RMF FM. - Widział pan masowe aresztowania sędziów w Turcji? Do tego to zmierza - zwrócił się Borys Budka do prowadzącego rozmowę, mówiąc o sytuacji w polskim sądownictwie.

Sprawa rozwodowa i pytanie o status sędziego. Rzecznik dyscyplinarny "podjął czynności" Zastępca... czytaj dalej » - Za zadanie pytania Sądowi Najwyższemu grozi się z artykułu 231, co wczoraj zrobił sędzia rzecznik dyscyplinarny na polecenie Ziobry – powiedział.

Nawiązał do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów "czynności wyjaśniających" w sprawie sędzi z Katowic, które zapytały Sąd Najwyższy o status sędziego powołanego przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

- Prokurator krajowy wydaje polecenie, że prokuratorzy mają ścigać sędziów, którzy zadają prawne - dodał Budka.

Prowadzący audycję radiową zapytał posła, czy faktycznie jego zdaniem rzecznik dyscyplinarny "działa na polecenie Zbigniewa Ziobry". - Przecież Ziobro wybiera rzeczników dyscyplinarnych - odparł.

Jeszcze raz dopytany o to, czy faktycznie powiedział, że sędzia działa na polecenie Ziobry, Budka odparł: "tak powiedziałem", na co prowadzący odpowiedział, że "jakby był sędzią, to by go pozwał". - Proszę bardzo. Nie będę krył się za immunitetem. Stworzono system prawny, który jest systemem z państw autorytarnych - odparł Budka.

"Ten człowiek nie ma wstydu"

Budka opublikował wpis na Twitterze, w którym odniósł się do zapowiedzi Radzika. "Ten człowiek nie ma wstydu" - napisał.