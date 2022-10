Biorą L4 i jadą na wakacje. ZUS sprawdza lewe zwolnienia lekarskie

czytaj dalej

Szef szwedzkiej dyplomacji Tobias Billstroem za priorytet nowego prawicowego rządu Szwecji uznał wejście do NATO. Agencja Reutera dotarła do listu skierowanego do tureckich władz, w którym Sztokholm przekonuje, że podjął "konkretne działania w odpowiedzi na obawy Turcji" związane z jej kandydaturą do członkostwa w NATO, w tym nasilił działania antyterrorystycznych przeciwko bojownikom kurdyjskim.