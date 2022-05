czytaj dalej

Słupscy sędziowie wzywają w uchwale prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku Andrzeja Michałowicza do odniesienia się do medialnych publikacji na temat jego związków z grupą "Kasta". W przypadku potwierdzenia się tych doniesień, wezwali go do rezygnacji z zajmowanego stanowiska.