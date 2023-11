czytaj dalej

Wiemy już, jak brzmi najnowsza i ostatnia piosenka The Beatles. Historia "Now and Then" sięga jeszcze lat 70., kiedy John Lennon w swoim domu nagrał ją na kasetę magnetofonową. Utwór został przekazany w latach 90. żyjącym członkom zespołu przez Yoko Ono, ale jakość dźwięku była bardzo słaba, a technologia wtedy nie pozwalała wydobyć głosu Johna Lennona. Trzeba było czekać dekady, aż w końcu z pomocą przyszła sztuczna inteligencja.