O serii reportaży na temat finansowania kampanii europosłów PiS przez osoby z państwowych spółek mówili goście specjalnego wydania "Czarno na białym". - Jak widziałem te same nazwiska i te same kwoty, to coraz szerzej otwierały mi się oczy ze zdumienia - mówił jeden z autorów reportaży, Dariusz Kubik z TVN24. Dziennikarz tvn.pl Grzegorz Łakomski mówił, że "w samym PiS-ie ten temat wywołał dużą nerwowość, u niektórych nawet panikę". Natomiast prawnik i aktywista Krzysztof Izdebski przyznał, że "to jest legalne", ale "to nie są chyba wartości, jakich oczekiwalibyśmy od polityków".