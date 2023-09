Gorsze miejsce na liście nie zawsze musi oznaczać gorszy wynik wyborczy

czytaj dalej

Zbigniew Ziobro odniósł się do decyzji sądu, który w zabezpieczeniu zdecydował, że polityk ten nie może wypowiadać się na temat Agnieszki Holland i jej twórczości w kontekście filmu "Zielona granica" do zakończenia postępowania. Lider Suwerennej Polski stwierdził, że to "zamach na wolność słowa", a on formalnie odwoła się od tej decyzji. - Ale z góry mogę powiedzieć, że niezawisłość sądu to nie jest niezawisłość od obowiązującego prawa i polskiej konstytucji, która gwarantuje każdemu obywatelowi wolność słowa i prawo do wypowiedzi - dodał.